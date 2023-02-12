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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Снижение уровня воды в Каховском водохранилище создает угрозу для ЗАЭС – глава "Энергоатома"

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ЗАЭС находится под российской оккупацией
ЗАЭС находится под российской оккупацией
Фото: EPA

Снижение уровня воды в Каховском водохранилище в результате действий российских оккупантов представляет угрозу для Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин на брифинге 12 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Очень много угроз на ЗАЭС. Снижение воды в Каховском водохранилище – это новая прибавившаяся угроза", – заявил он.

Котин отметил, что на вечер 11 февраля уровень водохранилища составлял 13,8 м при нормальном уровне 16 м, "чтобы станция получала подпитку для своих генераторов, для конденсаторов турбин и для систем безопасности".

"В последние дни мы видим, что уровень стабилизировался и немного повышается, потому что доходило до 13,7 м, 13,6 м", – сказал глава "Энергоатома".

По его словам, в таких условиях пруд-охладитель на ЗАЭС достаточно наполнен и пока воды хватает, но в случае снижения уровня водохранилища до критической точки это будет "большая проблема для ЗАЭС". Котин уточнил, что критическим будет уровень 12 м, аварийным – 12,8 м.

Котин выразил надежду, что присутствующая на станции миссия МАГАТЭ контролирует ситуацию и не допустит снижения уровня воды до критической отметки. Он также отметил, что станция сейчас не работает.

"Мы еще официально не получили это решение, но знаем, что регулятор приостановил действие лицензии на эксплуатацию ЗАЭС. Фактически они запретили эксплуатацию станции в режиме на энергетических уровнях мощности. Она может находиться только в холодном, ремонтном состоянии. Два блока, которые остались в горячем состоянии, будут переведены в холодное состояние, и их также будет запрещено снова поднимать и запускать", – сказал он.

7 февраля в Запорожской ОВА заявили, что в связи с неконтролируемым сбросом воды на Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище в Херсонской области стремительно снижается.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются: нынешняя команда на станции является уже пятой по счету.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси инициирует создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности. Он надеется достичь соответствующих договоренностей с Россией и Украиной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Петр Котин, Каховское водохранилище, ЗАЭС
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