Снижение уровня воды в Каховском водохранилище создает угрозу для ЗАЭС – глава "Энергоатома"

"Очень много угроз на ЗАЭС. Снижение воды в Каховском водохранилище – это новая прибавившаяся угроза", – заявил он.

Котин отметил, что на вечер 11 февраля уровень водохранилища составлял 13,8 м при нормальном уровне 16 м, "чтобы станция получала подпитку для своих генераторов, для конденсаторов турбин и для систем безопасности".

"В последние дни мы видим, что уровень стабилизировался и немного повышается, потому что доходило до 13,7 м, 13,6 м", – сказал глава "Энергоатома".

По его словам, в таких условиях пруд-охладитель на ЗАЭС достаточно наполнен и пока воды хватает, но в случае снижения уровня водохранилища до критической точки это будет "большая проблема для ЗАЭС". Котин уточнил, что критическим будет уровень 12 м, аварийным – 12,8 м.

Котин выразил надежду, что присутствующая на станции миссия МАГАТЭ контролирует ситуацию и не допустит снижения уровня воды до критической отметки. Он также отметил, что станция сейчас не работает.

"Мы еще официально не получили это решение, но знаем, что регулятор приостановил действие лицензии на эксплуатацию ЗАЭС. Фактически они запретили эксплуатацию станции в режиме на энергетических уровнях мощности. Она может находиться только в холодном, ремонтном состоянии. Два блока, которые остались в горячем состоянии, будут переведены в холодное состояние, и их также будет запрещено снова поднимать и запускать", – сказал он.

7 февраля в Запорожской ОВА заявили, что в связи с неконтролируемым сбросом воды на Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище в Херсонской области стремительно снижается.