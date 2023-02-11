Гендиректор МАГАТЭ после визита в Москву: Я все еще надеюсь, что нам удастся установить зону безопасности вокруг ЗАЭС

"Я все еще надеюсь, что зона безопасности [вокруг ЗАЭС] будет создана, хотя прогресс по этому вопросу должен был быть быстрее... Мы продолжаем целенаправленную дипломатическую работу с Киевом и Москвой, чтобы как можно быстрее создать зону", – сказал Гросси.
По его словам, переговоры с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым и правительственной группой РФ были важны и позволили "детально обсудить план с высокопоставленными российскими чиновниками".
Он отметил, что в январе МАГАТЭ пришлось отложить ротацию сотрудников миссии на ЗАЭС.
"Ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС остается нестабильной и непредсказуемой... Отсрочка запланированной ротации ясно демонстрирует необходимость срочных мер по защите станции и работающих на ней людей", – заявил Гросси.
В МАГАТЭ добавили, что продолжают организовывать и координировать поставки оборудования для помощи Украине в обеспечении ядерной безопасности. В рамках девятой такой поставки национальный регулятор Украины 10 февраля получил оборудование, закупленное МАГАТЭ за счет внебюджетного финансирования из США.
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются: нынешняя команда на станции является уже пятой по счету.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Глава МАГАТЭ Гросси инициирует создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности. Он надеется достичь соответствующих договоренностей с Россией и Украиной.