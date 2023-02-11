Гендиректор МАГАТЭ после визита в Москву: Я все еще надеюсь, что нам удастся установить зону безопасности вокруг ЗАЭС

Гросси (слева) на этой неделе ездил в Москву для встреч с российскими чиновниками Фото: EPA

"Я все еще надеюсь, что зона безопасности [вокруг ЗАЭС] будет создана, хотя прогресс по этому вопросу должен был быть быстрее... Мы продолжаем целенаправленную дипломатическую работу с Киевом и Москвой, чтобы как можно быстрее создать зону", – сказал Гросси.

По его словам, переговоры с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым и правительственной группой РФ были важны и позволили "детально обсудить план с высокопоставленными российскими чиновниками".

Он отметил, что в январе МАГАТЭ пришлось отложить ротацию сотрудников миссии на ЗАЭС.

"Ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС остается нестабильной и непредсказуемой... Отсрочка запланированной ротации ясно демонстрирует необходимость срочных мер по защите станции и работающих на ней людей", – заявил Гросси.

В МАГАТЭ добавили, что продолжают организовывать и координировать поставки оборудования для помощи Украине в обеспечении ядерной безопасности. В рамках девятой такой поставки национальный регулятор Украины 10 февраля получил оборудование, закупленное МАГАТЭ за счет внебюджетного финансирования из США.