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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты завезли на ЗАЭС персонал с Калининской АЭС – "Энергоатом"

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В Энергодаре участились случаи похищений работников ЗАЭС
В Энергодаре участились случаи похищений работников ЗАЭС
Фото: EPA

На временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию прибыл персонал с Калининской АЭС. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Среди "заезжих гастролеров" – инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители "атомных специальностей", – сообщила пресс-служба.

Захватчики пообещали им подготовку на полномасштабном тренажере. В то же время украинские инструкторы, которые должны были обучать их, отказались работать на оккупантов. Россияне за это заблокировали им доступ к рабочим местам, сообщили в "Энергоатоме".

"Так или иначе, повышать квалификацию у российских "гастарбайтеров" теперь нет возможности. Однако они хвастаются, что им предложили контракты на полгода и еще предлагают перевезти в Энергодар семьи", – говорится в сообщении.

Кроме того, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области участились случаи похищений работников ЗАЭС, которые не соглашаются подписывать контракты, сообщил Центр национального сопротивления.

"Большое количество работников отказалось работать на станции после оккупации, и сейчас на ЗАЭС образовался дефицит работников, потому что ядерщиков не так много на рынке труда. Поэтому враг хочет "убедить" украинских энергетиков работать на россиян. Родственникам похищенных работников не сообщат, где их держат", – говорится в сообщении.

В то же время "Энергоатом" призвал атомщиков не подписывать никаких контрактов с россиянами, чтобы "не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушить собственное будущее". 

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС находятся российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с ними.

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1,5 тыс. сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Энергоатом, российская агрессия, война России против Украины, Энергодар, электростанция, ЗАЭС
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