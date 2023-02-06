Оккупанты завезли на ЗАЭС персонал с Калининской АЭС – "Энергоатом"

"Среди "заезжих гастролеров" – инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители "атомных специальностей", – сообщила пресс-служба.

Захватчики пообещали им подготовку на полномасштабном тренажере. В то же время украинские инструкторы, которые должны были обучать их, отказались работать на оккупантов. Россияне за это заблокировали им доступ к рабочим местам, сообщили в "Энергоатоме".

"Так или иначе, повышать квалификацию у российских "гастарбайтеров" теперь нет возможности. Однако они хвастаются, что им предложили контракты на полгода и еще предлагают перевезти в Энергодар семьи", – говорится в сообщении.

Кроме того, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области участились случаи похищений работников ЗАЭС, которые не соглашаются подписывать контракты, сообщил Центр национального сопротивления.

"Большое количество работников отказалось работать на станции после оккупации, и сейчас на ЗАЭС образовался дефицит работников, потому что ядерщиков не так много на рынке труда. Поэтому враг хочет "убедить" украинских энергетиков работать на россиян. Родственникам похищенных работников не сообщат, где их держат", – говорится в сообщении.

В то же время "Энергоатом" призвал атомщиков не подписывать никаких контрактов с россиянами, чтобы "не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушить собственное будущее".