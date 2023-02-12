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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Факт, что после российских террористических атак мы можем пройти такие спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков

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Зеленский: Возможны новые ограничения в отключениях света, если будут новые разрушения и рост потребления
Зеленский: Возможны новые ограничения в отключениях света, если будут новые разрушения и рост потребления
Фото: EPA

То, что после массированных российских атак большинство регионов Украины провели выходные без отключений электричества, свидетельствует о профессионализме украинских энергетиков. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 12 февраля, опубликованного его пресс-службой.

"Хочу сегодня лично отметить всех, кто восстанавливает энергетические возможности нашего государства. Этот день и вчерашний большинство украинцев прошли без многих отключений электричества. Конечно, в отдельных районах, к сожалению, в отдельных городах еще были ограничения. Там, где степень разрушений слишком значительна. Конечно, с началом новой рабочей недели будем потреблять больше, а значит, будут графики отключений. Но сам факт, что после постоянных террористических атак ракетами, [беспилотниками] "Шахедами", после массированного ракетного налета на этой неделе мы можем пройти такие спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков и чрезвычайную самоотверженность каждого и каждой, кто работает ради обеспечения энергосистемы", – сказал он.

Зеленский поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады, Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям, коммунальные службы, областные и местные власти и бизнес, который приобщался к соответствующим работам.

"Должны отдавать себе отчет: это еще не победа, не решающая на энергетическом фронте. К сожалению, могут последовать новые удары террористов из России. Возможны новые ограничения, если будут новые разрушения и рост потребления. Но сегодня и вчера это очередное свидетельство того, что, работая вместе и помогая друг другу, украинцы делают большие вещи. Поэтому сохраняем единство! Не теряем ни дня и ни недели! Все ради Украины!" – заявил он.

Контекст:

Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. По его словам, за четыре месяца была атакована "каждая вторая подстанция компании "Укрэнерго".

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Сегодня дефицита мощности в энергосистеме не было, сообщали в "Укрэнерго". В пресс-службе компании отметили, что это стало возможно благодаря успешным ремонтным работам и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, электричество, электроэнергия, Владимир Зеленский, война России против Украины
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