Зеленский: Факт, что после российских террористических атак мы можем пройти такие спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков

"Хочу сегодня лично отметить всех, кто восстанавливает энергетические возможности нашего государства. Этот день и вчерашний большинство украинцев прошли без многих отключений электричества. Конечно, в отдельных районах, к сожалению, в отдельных городах еще были ограничения. Там, где степень разрушений слишком значительна. Конечно, с началом новой рабочей недели будем потреблять больше, а значит, будут графики отключений. Но сам факт, что после постоянных террористических атак ракетами, [беспилотниками] "Шахедами", после массированного ракетного налета на этой неделе мы можем пройти такие спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков и чрезвычайную самоотверженность каждого и каждой, кто работает ради обеспечения энергосистемы", – сказал он.

Зеленский поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады, Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям, коммунальные службы, областные и местные власти и бизнес, который приобщался к соответствующим работам.

"Должны отдавать себе отчет: это еще не победа, не решающая на энергетическом фронте. К сожалению, могут последовать новые удары террористов из России. Возможны новые ограничения, если будут новые разрушения и рост потребления. Но сегодня и вчера это очередное свидетельство того, что, работая вместе и помогая друг другу, украинцы делают большие вещи. Поэтому сохраняем единство! Не теряем ни дня и ни недели! Все ради Украины!" – заявил он.