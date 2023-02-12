Дефицита нет. "Укрэнерго" сняла лимиты на электроэнергию

В Украине не зафиксировано дефицита мощности в энергосистеме Фото: pixabay.com

Потребление электроэнергии остается значительным из-за снижения температуры, хотя и меньше, чем в будний день.

Лимиты потребления на последние сутки не устанавливались. Но при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения, предупредили в "Укрэнерго".

Также компания подчеркнула, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля. С началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения могут вернуться.

Продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных и дроновых атак. Осуществляется импорт электроэнергии.

В "Укрэнерго" добавили, что РФ продолжает попытки нанести удары по нашей энергосистеме. Ночью Воздушными силами ВСУ были сбиты пять беспилотников, атаковавших критическую инфраструктуру Украины баражирующими боеприпасами на юго-восточном направлении.