Дефицита нет. "Укрэнерго" сняла лимиты на электроэнергию

Потребление электроэнергии остается значительным из-за снижения температуры, хотя и меньше, чем в будний день.
Лимиты потребления на последние сутки не устанавливались. Но при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения, предупредили в "Укрэнерго".
Также компания подчеркнула, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля. С началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения могут вернуться.
Продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных и дроновых атак. Осуществляется импорт электроэнергии.
В "Укрэнерго" добавили, что РФ продолжает попытки нанести удары по нашей энергосистеме. Ночью Воздушными силами ВСУ были сбиты пять беспилотников, атаковавших критическую инфраструктуру Украины баражирующими боеприпасами на юго-восточном направлении.
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.