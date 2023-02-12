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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дефицита нет. "Укрэнерго" сняла лимиты на электроэнергию

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В Украине не зафиксировано дефицита мощности в энергосистеме
В Украине не зафиксировано дефицита мощности в энергосистеме
Фото: pixabay.com

В Украине благодаря успешным ремонтным работам и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день дефицита мощности в энергосистеме не наблюдается. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго" в Telegram 12 февраля.

Потребление электроэнергии остается значительным из-за снижения температуры, хотя и меньше, чем в будний день. 

Лимиты потребления на последние сутки не устанавливались. Но при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения, предупредили в "Укрэнерго".

Также компания подчеркнула, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля. С началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения могут вернуться.

Продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных  и дроновых атак. Осуществляется импорт электроэнергии. 

В "Укрэнерго" добавили, что РФ продолжает попытки нанести удары по нашей энергосистеме. Ночью Воздушными силами ВСУ были сбиты пять беспилотников, атаковавших критическую инфраструктуру Украины баражирующими боеприпасами на юго-восточном направлении.

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, энергосистема
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