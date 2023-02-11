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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за атаки России остановился один из энергоблоков Хмельницкой АЭС – МАГАТЭ

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Все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работали должным образом, отметили в МАГАТЭ
Все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работали должным образом, отметили в МАГАТЭ
Фото: Хмельницька АЕС / Facebook (архив)

Госинспекция ядерного регулирования Украины 10 февраля проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что из-за нестабильности электросети в результате атаки России остановился один из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что эти события были подтверждены находящимися на станциях миссиями МАГАТЭ, которые также засвидетельствовали, что все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работали должным образом.

"Сегодня украинский регулятор также проинформировал МАГАТЭ о том, что две из трех действующих украинских атомных электростанций (АЭС) – Ровенская и Пивденноукраинская – в качестве меры предосторожности снизили выработку электроэнергии из-за возобновившихся обстрелов энергетической инфраструктуры страны", – сказано в сообщении.

В Хмельницкой области, согласно сообщению главы ОВА, оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры: ночью – в Шепетовском районе, днем – в Хмельницкой общине.

Контекст:

Энергосистема Украины 10 февраля испытала 14-й массированный ракетный удар России, а ночью – 16-ю атаку БПЛА, проинформировали в "Укрэнерго". Основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольтной сети, география поражений – восточные, западные и южные регионы Украины, добавили в НЭК.

Во время массированной атаки российские оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ также атаковала Украину семью дронами Shahed (пять из них сбили) и использовала до 35 зенитных ракет из систем С-300.

Согласно данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, есть попадания в энергообъекты в шести областях Украины, во многих регионах введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

"Хмельницкоблэнерго" проинформировало 10 февраля, что в результате очередной ракетной атаки РФ обесточена часть Хмельницкой области, в частности – большая часть облцентра.

Теги: Россия, Украина, Хмельницкий, электроэнергия, миссия, АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, Хмельницкая АЭС, ракеты, безопасность, Госинспекция ядерного регулирования, инфраструктура, электростанция, энергосистема, российские оккупанты
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