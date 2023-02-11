Из-за атаки России остановился один из энергоблоков Хмельницкой АЭС – МАГАТЭ

Все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работали должным образом, отметили в МАГАТЭ Фото: Хмельницька АЕС / Facebook (архив)

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что эти события были подтверждены находящимися на станциях миссиями МАГАТЭ, которые также засвидетельствовали, что все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работали должным образом.

"Сегодня украинский регулятор также проинформировал МАГАТЭ о том, что две из трех действующих украинских атомных электростанций (АЭС) – Ровенская и Пивденноукраинская – в качестве меры предосторожности снизили выработку электроэнергии из-за возобновившихся обстрелов энергетической инфраструктуры страны", – сказано в сообщении.

В Хмельницкой области, согласно сообщению главы ОВА, оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры: ночью – в Шепетовском районе, днем – в Хмельницкой общине.