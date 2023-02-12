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Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки – министр энергетики РФ

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Россия сократит добычу нефти на 5%
Россия сократит добычу нефти на 5%
Фото: depositphotos.com

В марте Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак 10 февраля. Его цитирует "Интерфакс".

"Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", – считает он. 

Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые "прямо или косвенно" придерживается принципов "ценового потолка". Он добавил, что Россия считает установление предельной цены на ее нефть "вмешательством в рыночные отношения". По его мнению, такие действия могут привести "к снижению инвестиций в нефтяном секторе".

Bloomberg отметил, что 500 тыс. баррелей в день – 5% от объема добычи нефти в январе. Агентство подчеркнуло, что это "первое серьезное влияние санкций на российский рынок нефти".

В то же время из-за заявления России сократить добычу нефти, в цене выросла продукция Brent и West Texas Intermediate. Теперь баррель нефти этих марок стоит от $80, пишет Bloomberg. 

Контекст:

В начале декабря 2022 года страны – члены "Группы семи", а также Австралия и ЕС ввели ограничение  цен на российскую нефть. Они должны приобретать ее по цене $60 за баррель или ниже. 

С 5 февраля эти же страны ввели ценовой потолок и на российские нефтепродукты. Речь идет о потолке в $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC".

Теги: Россия, энергетика, нефть, цены, рынок
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