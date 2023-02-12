Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки – министр энергетики РФ

"Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", – считает он.

Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые "прямо или косвенно" придерживается принципов "ценового потолка". Он добавил, что Россия считает установление предельной цены на ее нефть "вмешательством в рыночные отношения". По его мнению, такие действия могут привести "к снижению инвестиций в нефтяном секторе".

Bloomberg отметил, что 500 тыс. баррелей в день – 5% от объема добычи нефти в январе. Агентство подчеркнуло, что это "первое серьезное влияние санкций на российский рынок нефти".

В то же время из-за заявления России сократить добычу нефти, в цене выросла продукция Brent и West Texas Intermediate. Теперь баррель нефти этих марок стоит от $80, пишет Bloomberg.