Следующая зима может быть еще сложнее, если Украина не будет привлекать средства для ремонта энергосистемы – экс-министр

Плачков не исключает, что следующий отопительный сезон также может проходить в условиях войны Скриншот: 24 канал / YouTube

"Нам нужно привлекать средства для компаний, обеспечить их финансирование для того, чтобы они заказывали изготовление высоковольтных трансформаторов в европейских странах. Я уверен, что нам нужно, чтобы государство, руководство государства, руководство энергетического комплекса активизировали эту работу", – сказал он.

По оценке экс-министра, в настоящее время повреждено около 65% объектов энергосистемы, а на производство нового оборудования нужно потратить не менее четырех-шести месяцев. Плачков не исключает, что следующий отопительный сезон также может проходить в условиях войны и он может быть гораздо труднее, чем сейчас, если не чинить энергосистему.

Он добавил, что сейчас в качестве помощи Украина в основном получает генераторы, которые являются лишь временным решением проблемы и не помогают восстанавливать энергосистему.

"Я считаю, что нужно активизировать работу с нашими международными партнерами. Делать еще один энергетический Рамштайн. Помните, собирались в Париже министры энергетики. Это было больше месяца назад, и, к сожалению, продолжения не произошло", – подытожил Плачков.