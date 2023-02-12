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Следующая зима может быть еще сложнее, если Украина не будет привлекать средства для ремонта энергосистемы – экс-министр

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Плачков не исключает, что следующий отопительный сезон также может проходить в условиях войны
Плачков не исключает, что следующий отопительный сезон также может проходить в условиях войны
Скриншот: 24 канал / YouTube

Для возобновления энергосистемы необходимо активизировать работу по привлечению средств в энергорынок, чтобы энергетики могли заказывать в Европе новое оборудование, заявил экс-министр энергетики Украины Иван Плачков в эфире единого телемарафона, который транслировал в том числе "24 канал".

"Нам нужно привлекать средства для компаний, обеспечить их финансирование для того, чтобы они заказывали изготовление высоковольтных трансформаторов в европейских странах. Я уверен, что нам нужно, чтобы государство, руководство государства, руководство энергетического комплекса активизировали эту работу", – сказал он.

По оценке экс-министра, в настоящее время повреждено около 65% объектов энергосистемы, а на производство нового оборудования нужно потратить не менее четырех-шести месяцев. Плачков не исключает, что следующий отопительный сезон также может проходить в условиях войны и он может быть гораздо труднее, чем сейчас, если не чинить энергосистему.

Он добавил, что сейчас в качестве помощи Украина в основном получает генераторы, которые являются лишь временным решением проблемы и не помогают восстанавливать энергосистему.

"Я считаю, что нужно активизировать работу с нашими международными партнерами. Делать еще один энергетический Рамштайн. Помните, собирались в Париже министры энергетики. Это было больше месяца назад, и, к сожалению, продолжения не произошло", – подытожил Плачков.

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии (price-cap) позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Теги: энергетика, отопительный сезон, электроэнергия, Иван Плачков, зима, ремонт, война России против Украины, финансы, инфраструктура, энергосистема
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