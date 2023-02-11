Ночью российские беспилотники ударили по энергопредприятиям в Днепропетровской области. Есть сильные разрушения, люди не пострадали – ОВА

По его словам, БПЛА оккупантов были нацелены на объекты критической инфраструктуры в регионе.
Иранские дроны повредили два энергетических объекта в Криворожском районе и один – в Никопольском. Лысак отметил, что в Криворожском районе одно и то же предприятие попали дважды за сутки.
"Везде существенные разрушения. Произошли пожары, которые уже потушены. На местах прилетов работают соответствующие службы – ликвидируют последствия атак. Люди невредимы", – написал руководитель ОВА.
10 февраля около 20.00 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской областях и оккупированном Крыму.
Об атаке оккупантов иранскими дронами Shahed сообщали главы Днепропетровской и Николаевской ОВА. В Одесской ОВА проинформировали о четырех сбитых БПЛА над областью, их целью были объекты энергетической инфраструктуры.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, украинские военные ночью сбили пять дронов, запущенных оккупантами. Все беспилотники были уничтожены в Днепропетровской области. В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, отмечали в ОВА.