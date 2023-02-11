Ночью российские беспилотники ударили по энергопредприятиям в Днепропетровской области. Есть сильные разрушения, люди не пострадали – ОВА

В Криворожском районе оккупанты дважды попали в одно и то же предприятие Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області (архив) / Facebook

По его словам, БПЛА оккупантов были нацелены на объекты критической инфраструктуры в регионе.

Иранские дроны повредили два энергетических объекта в Криворожском районе и один – в Никопольском. Лысак отметил, что в Криворожском районе одно и то же предприятие попали дважды за сутки.

"Везде существенные разрушения. Произошли пожары, которые уже потушены. На местах прилетов работают соответствующие службы – ликвидируют последствия атак. Люди невредимы", – написал руководитель ОВА.