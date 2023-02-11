Украина за последние месяцы получила от Германии 334 тонны энергетического оборудования – Минэнерго

"Только за последнюю неделю было доставлено четыре груза общим весом более 59 тонн", – говорится в сообщении.

В частности, в рамках кампании "Немецко-украинское энергетическое партнерство по оказанию донорской поддержки" Минэнерго Украины получило от немецкого оператора сети Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторов.

Также среди оборудования, поступившего от немецких партнеров, – генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты.

"Я благодарен Германии за то, что в такое сложное время она рядом с Украиной и украинцами. Это оборудование в сочетании с героизмом наших энергетиков помогает возвращать в дома украинцев свет и тепло", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.