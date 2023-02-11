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Украина за последние месяцы получила от Германии 334 тонны энергетического оборудования – Минэнерго

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Германия прислала генераторы, арматуру для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты
Германия прислала генераторы, арматуру для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты
Фото: mev.gov.ua

С июля 2022 года в Украину от Германии поступило 43 груза гуманитарной помощи для нужд энергетической инфраструктуры весом около 334 тонн. Об этом 11 февраля сообщило Министерство энергетики Украины.

"Только за последнюю неделю было доставлено четыре груза общим весом более 59 тонн", – говорится в сообщении.

В частности, в рамках кампании "Немецко-украинское энергетическое партнерство по оказанию донорской поддержки" Минэнерго Украины получило от немецкого оператора сети Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторов.

Также среди оборудования, поступившего от немецких партнеров, – генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты.

"Я благодарен Германии за то, что в такое сложное время она рядом с Украиной и украинцами. Это оборудование в сочетании с героизмом наших энергетиков помогает возвращать в дома украинцев свет и тепло", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Контекст:

По подсчетам "Укрэнерго", с начала осени 2022 года Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины и 17 атак с применением дронов-камикадзе

В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Теги: Германия, энергетика, Министерство энергетики, гуманитарная помощь, инфраструктура, Герман Галущенко, генератор
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