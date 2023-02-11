Украина за последние месяцы получила от Германии 334 тонны энергетического оборудования – Минэнерго

"Только за последнюю неделю было доставлено четыре груза общим весом более 59 тонн", – говорится в сообщении.
В частности, в рамках кампании "Немецко-украинское энергетическое партнерство по оказанию донорской поддержки" Минэнерго Украины получило от немецкого оператора сети Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторов.
Также среди оборудования, поступившего от немецких партнеров, – генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты.
"Я благодарен Германии за то, что в такое сложное время она рядом с Украиной и украинцами. Это оборудование в сочетании с героизмом наших энергетиков помогает возвращать в дома украинцев свет и тепло", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.
По подсчетам "Укрэнерго", с начала осени 2022 года Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины и 17 атак с применением дронов-камикадзе.
В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.