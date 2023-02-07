USAID передало правительству Украины мобильную газотурбинную электростанцию

В церемонии передачи приняли участие заместитель администратора USAID Изабель Коулман, министр энергетики Украины Герман Галущенко, а также посол США в Украине Бриджит Бринк.

"В то время, когда Россия продолжает направлять свои удары на инфраструктурные объекты [в Украине], это оборудование поможет укрепить ее энергобезопасность и является одним из примеров помощи USAID энергетическому сектору Украины с начала полномасштабного вторжения", – сказала Коулман.

В Минэнерго отмечают, что USAID уже передало более 1,5 тыс. генераторов в 22 области Украины и еще больше помощи находится в пути. Американские генераторы обеспечивают электро- и теплоснабжение школ, больниц, центров размещения для внутренне перемещенных лиц, предприятий централизованного теплоснабжения и систем водоснабжения при отключениях электроэнергии в результате авиаударов России.

28 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разрушенную оккупантами энергетику "поднимают всем миром" и в помощь Украине сегодня работает целая энергетическая коалиция стран.

В середине декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что для прохождения зимы Украине нужно еще около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок.