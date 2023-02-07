USAID передало правительству Украины мобильную газотурбинную электростанцию

В церемонии передачи приняли участие заместитель администратора USAID Изабель Коулман, министр энергетики Украины Герман Галущенко, а также посол США в Украине Бриджит Бринк.
"В то время, когда Россия продолжает направлять свои удары на инфраструктурные объекты [в Украине], это оборудование поможет укрепить ее энергобезопасность и является одним из примеров помощи USAID энергетическому сектору Украины с начала полномасштабного вторжения", – сказала Коулман.
В Минэнерго отмечают, что USAID уже передало более 1,5 тыс. генераторов в 22 области Украины и еще больше помощи находится в пути. Американские генераторы обеспечивают электро- и теплоснабжение школ, больниц, центров размещения для внутренне перемещенных лиц, предприятий централизованного теплоснабжения и систем водоснабжения при отключениях электроэнергии в результате авиаударов России.
28 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разрушенную оккупантами энергетику "поднимают всем миром" и в помощь Украине сегодня работает целая энергетическая коалиция стран.
В середине декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что для прохождения зимы Украине нужно еще около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.