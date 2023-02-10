Программа гуманитарного реагирования Mercy Corps в Украине передала ГСЧС оборудование для "пунктов несокрушимости" в прифронтовых областях

В комплекты входят генераторы мощностью 8,5–51 кВт, зарядные станции, обогреватели.

Общая стоимость переданного оборудования составляет более 11 млн грн. Оно позволит укомплектовать 51 "пункт несокрушимости".

И.о. главы миссии Mercy Corps в Украине Кара Бак сообщила, что это первый опыт сотрудничества организации с ГСЧС и она уверена в его успешности.

"Я поражена стойкостью украинцев, изобретательностью и сплоченностью. Для нас очень важно делать все, что в наших силах, чтобы помогать максимально эффективно, исходя из тех ресурсов, которые у нас есть", – сказала она.



ГСЧС, в свою очередь, выразила благодарность партнерам за поддержку.

"Для ГСЧС, как и для всей страны, события последних месяцев стали настоящим испытанием на прочность, которое мы проходим успешно, во многом благодаря поддержке наших партнеров и доноров. Ключевые признаки такой поддержки – своевременность, целеустремленность и эффективность", – говорится в сообщении пресс-службы.

С ноября 2022 года ГСЧС развернула 1059 "пунктов несокрушимости", как стационарных, так и мобильных. Всего в Украине их более 5,3 тыс., сообщал в декабре Офис президента. Найти адрес ближайшего пункта можно на сайте nezlamnist.gov.ua.