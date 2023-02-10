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Программа гуманитарного реагирования Mercy Corps в Украине передала ГСЧС оборудование для "пунктов несокрушимости" в прифронтовых областях

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Общая стоимость переданного оборудования составляет более 11 млн грн
Общая стоимость переданного оборудования составляет более 11 млн грн
Фото: dsns.gov.ua

9 февраля организация Mercy Corps передала Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 51 базовый комплект для организации "пунктов несокрушимости" в прифронтовых и приграничных областях. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

В комплекты входят генераторы мощностью 8,5–51 кВт, зарядные станции, обогреватели. 

Общая стоимость переданного оборудования составляет более 11 млн грн. Оно позволит укомплектовать 51 "пункт несокрушимости". 

И.о. главы миссии Mercy Corps в Украине Кара Бак сообщила, что это первый опыт сотрудничества организации с ГСЧС и она уверена в его успешности.

"Я поражена стойкостью украинцев, изобретательностью и сплоченностью. Для нас очень важно делать все, что в наших силах, чтобы помогать максимально эффективно, исходя из тех ресурсов, которые у нас есть", – сказала она. 

ГСЧС, в свою очередь, выразила благодарность партнерам за поддержку. 

"Для ГСЧС, как и для всей страны, события последних месяцев стали настоящим испытанием на прочность, которое мы проходим успешно, во многом благодаря поддержке наших партнеров и доноров. Ключевые признаки такой поддержки – своевременность, целеустремленность и эффективность", – говорится в сообщении пресс-службы. 

С ноября 2022 года ГСЧС развернула 1059 "пунктов несокрушимости", как стационарных, так и мобильных. Всего в Украине их более 5,3 тыс., сообщал в декабре Офис президента. Найти адрес ближайшего пункта можно на сайте nezlamnist.gov.ua.

Контекст:

Mercy Corps – глобальная неправительственная организация гуманитарной помощи. С 1979 года Mercy Corps предоставила помощь людям в 107 странах мира на общую сумму более $1.95 млрд. Организация действует при поддержке институциональных доноров: правительств США, Великобритании и других стран, а также европейских гуманитарных фондов.

Mercy Corps работает в Украине с начала полномасштабной войны. Команда предоставляет экстренную помощь беженцам в соседних странах и внутренним переселенцам, а также финансирует местные организации, которые работают над решением насущных проблем в своих общинах.

Теги: ГСЧС, электроэнергия, гуманитарная помощь, миссия, благотворительность, генератор
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