Власть обсуждает отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии – Герус

Андрей Герус: Возможно, весной на этот счет уже будут приняты определенные решения Фото: file.liga.net

"Обсуждалась возможность не просто приподнять price-cap, обсуждалась либерализация рынка. Есть price-cap на разных сегментах рынка. Имеются верхние price-cap, имеются нижние price-cap и так далее. Возможно, весной на этот счет уже будут приняты определенные решения", – сказал он.

Герус считает, что либерализация может помочь рынку, поскольку она позволит легче ремонтировать инфраструктуру, привлекать инвестиции и строить новую генерацию. Он отметил, что, учитывая инфляцию, увеличение стоимости электроэнергии для некоторых категорий населения не стало бы критической нагрузкой.

"На мой взгляд, государство должно субсидировать не все население, а только те слои, которые в этом нуждаются. Если у человека есть деньги на бассейн с подогревом, значит, потенциально у него есть возможность платить за электроэнергию больше", – подчеркнул Герус.