Власть обсуждает отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии – Герус

"Обсуждалась возможность не просто приподнять price-cap, обсуждалась либерализация рынка. Есть price-cap на разных сегментах рынка. Имеются верхние price-cap, имеются нижние price-cap и так далее. Возможно, весной на этот счет уже будут приняты определенные решения", – сказал он.
Герус считает, что либерализация может помочь рынку, поскольку она позволит легче ремонтировать инфраструктуру, привлекать инвестиции и строить новую генерацию. Он отметил, что, учитывая инфляцию, увеличение стоимости электроэнергии для некоторых категорий населения не стало бы критической нагрузкой.
"На мой взгляд, государство должно субсидировать не все население, а только те слои, которые в этом нуждаются. Если у человека есть деньги на бассейн с подогревом, значит, потенциально у него есть возможность платить за электроэнергию больше", – подчеркнул Герус.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.
Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.
Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам по стабилизации ситуации, в частности ослаблению ценовых ограничений.