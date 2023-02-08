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Власть обсуждает отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии – Герус

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Андрей Герус: Возможно, весной на этот счет уже будут приняты определенные решения
Андрей Герус: Возможно, весной на этот счет уже будут приняты определенные решения
Фото: file.liga.net

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии (price-cap) позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус в интервью агентству LIGA.net, опубликованном 7 февраля.

"Обсуждалась возможность не просто приподнять price-cap, обсуждалась либерализация рынка. Есть price-cap на разных сегментах рынка. Имеются верхние price-cap, имеются нижние price-cap и так далее. Возможно, весной на этот счет уже будут приняты определенные решения", – сказал он.

Герус считает, что либерализация может помочь рынку, поскольку она позволит легче ремонтировать инфраструктуру, привлекать инвестиции и строить новую генерацию. Он отметил, что, учитывая инфляцию, увеличение стоимости электроэнергии для некоторых категорий населения не стало бы критической нагрузкой.

"На мой взгляд, государство должно субсидировать не все население, а только те слои, которые в этом нуждаются. Если у человека есть деньги на бассейн с подогревом, значит, потенциально у него есть возможность платить за электроэнергию больше", – подчеркнул Герус.

Контекст:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.

Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам по стабилизации ситуации, в частности ослаблению ценовых ограничений.

Теги: Верховная Рада, инфляция, инвестиции, энергетика, цены, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, субсидии, ограничения, Андрей Герус
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