Обмен ламп накаливания на новые LED-лампы стал доступен в городах и пгт – "Укрпошта"

C 7 февраля программа по замене ламп накаливания на энергосберегающие реализуется дополнительно еще более чем в 1300 городских отделениях, отметили в "Укрпошті" Фото: Укрпошта / Facebook

Об этом 7 февраля сообщается на сайте "Укрпошти".

Отмечается, что Днепропетровская и Донецкая области входят в программу обмена ламп 9 февраля.

"Уже сегодня, 7 февраля, программа ЕС и правительства по замене ламп накаливания на энергосберегающие реализуется дополнительно еще более чем в 1300 городских отделениях "Укрпошти" (без учета почти 900 отделений в областных центрах, где лампы можно обменять с 30 января), – говорится в сообщении. – Дополнительно до 4 млн ламп, которые получили областные центры, еще около 6 млн LED-ламп будут распределены по остальным городам и пгт. А уже к концу февраля благодаря передвижным отделениям "Укрпошти" лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране".

Указывается, что по состоянию на 7 февраля украинцы обменяли уже 1,5 млн старых ламп на новые.

Больше всего ламп обменяли в Киеве – более 244 тыс.

В "Дії" украинцы заказали на обмен более 1,1 млн ламп, сказано в сообщении сервиса в Telegram.