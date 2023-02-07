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Обмен ламп накаливания на новые LED-лампы стал доступен в городах и пгт – "Укрпошта"

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C 7 февраля программа по замене ламп накаливания на энергосберегающие реализуется дополнительно еще более чем в 1300 городских отделениях, отметили в "Укрпошті"
C 7 февраля программа по замене ламп накаливания на энергосберегающие реализуется дополнительно еще более чем в 1300 городских отделениях, отметили в "Укрпошті"
Фото: Укрпошта / Facebook

Обменять старые лампы накаливания на новые LED-лампы теперь можно также в отделениях "Укрпошти" в городах и поселках городского типа по всей Украине, кроме Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом 7 февраля сообщается на сайте "Укрпошти".

Отмечается, что Днепропетровская и Донецкая области входят в программу обмена ламп 9 февраля.

"Уже сегодня, 7 февраля, программа ЕС и правительства по замене ламп накаливания на энергосберегающие реализуется дополнительно еще более чем в 1300 городских отделениях "Укрпошти" (без учета почти 900 отделений в областных центрах, где лампы можно обменять с 30 января), – говорится в сообщении. – Дополнительно до 4 млн ламп, которые получили областные центры, еще около 6 млн LED-ламп будут распределены по остальным городам и пгт. А уже к концу февраля благодаря передвижным отделениям "Укрпошти" лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране".

Указывается, что по состоянию на 7 февраля украинцы обменяли уже 1,5 млн старых ламп на новые.

Больше всего ламп обменяли в Киеве – более 244 тыс.

В "Дії" украинцы заказали на обмен более 1,1 млн ламп, сказано в сообщении сервиса в Telegram.

Контекст:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне массированных обстрелов Россией объектов инфраструктуры Украины сообщила 13 декабря 2022 года, что Европа выделит €30 млн на приблизительно 30 млн светодиодных ламп для украинцев.

В рамках правительственной программы украинцы смогут бесплатно обменять 50 млн ламп, рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. "30 млн уже предоставил ЕС, еще 5 млн – правительство Франции. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии", – отметила она.

Чтобы подать заявление об обмене ламп в приложении "Дія", нужно: авторизоваться; выбрать "Услуги" – "Обмен ламп"; написать контактный номер телефона и отделение "Укрпошти"; указать тип и количество светодиодных ламп. "После этого получите push-уведомление, что лампы есть в выбранном отделении "Укрпошти", и вы можете получить их в течение пяти рабочих дней. Если за это время не заберете лампы, то заявление аннулируется", – сообщили в Минцифры. Также обменять лампы в отделениях "Укрпошти" можно без регистрации. Но в таком случае лампы обменяют только при их наличии, добавили в ведомстве.

Суть проекта – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, которая сильно пострадала из-за массированных российских атак.

Теги: Украина, Донецкая область, правительство, Днепропетровская область, электроэнергия, украинцы, Укрпошта, приложение, приложение Дія, ЕС
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