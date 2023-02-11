Энергетики ДТЭК вернули свет для почти 60 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

Свет вернули в дома почти 60 тысяч семей. За последние сутки энергетики вернули электричество 34 тысячам семей в 11 населенных пунктах Днепропетровской области, юг которого продолжает подвергаться регулярным вражеским обстрелам.

Также с 8-го по 10 февраля специалисты энергокомпании возобновили электроснабжение для более чем 25 тысяч семей в Донецкой области. Электроснабжение полностью или частично вернулось в 28 населенных пунктов региона.