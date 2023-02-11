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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вернули свет для почти 60 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

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Энергосистема Украины 10 февраля испытала 14-й массированный ракетный удар России, а ночью 16-ю атаку БПЛА
Энергосистема Украины 10 февраля испытала 14-й массированный ракетный удар России, а ночью – 16-ю атаку БПЛА
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За последние трое суток энергетикам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение 39 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, постоянно страдающих от вражеских обстрелов, сообщили в Facebook компании.

Свет вернули в дома почти 60 тысяч семей. За последние сутки энергетики вернули электричество 34 тысячам семей в 11 населенных пунктах Днепропетровской области, юг которого продолжает подвергаться регулярным вражеским обстрелам.

Также с 8-го по 10 февраля специалисты энергокомпании возобновили электроснабжение для более чем 25 тысяч семей в Донецкой области. Электроснабжение полностью или частично вернулось в 28 населенных пунктов региона.

Контекст:

Энергосистема Украины 10 февраля испытала 14-й массированный ракетный удар России, а ночью – 16-ю атаку БПЛА, проинформировали в "Укрэнерго". Основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольтной сети, география поражений – восточные, западные и южные регионы Украины, добавили в НЭК.

Во время массированной атаки российские оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ также атаковала Украину семью дронами Shahed (пять из них сбили) и использовала до 35 зенитных ракет из систем С-300.

Согласно данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, есть попадания в энергообъекты в шести областях Украины, во многих регионах введены аварийные отключения света.

Теги: Донецкая область, энергетика, электричество, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, электростанция, энергосистема
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