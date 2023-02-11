Энергетики ДТЭК вернули свет для почти 60 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

Свет вернули в дома почти 60 тысяч семей. За последние сутки энергетики вернули электричество 34 тысячам семей в 11 населенных пунктах Днепропетровской области, юг которого продолжает подвергаться регулярным вражеским обстрелам.
Также с 8-го по 10 февраля специалисты энергокомпании возобновили электроснабжение для более чем 25 тысяч семей в Донецкой области. Электроснабжение полностью или частично вернулось в 28 населенных пунктов региона.
Энергосистема Украины 10 февраля испытала 14-й массированный ракетный удар России, а ночью – 16-ю атаку БПЛА, проинформировали в "Укрэнерго". Основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольтной сети, география поражений – восточные, западные и южные регионы Украины, добавили в НЭК.
Во время массированной атаки российские оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ также атаковала Украину семью дронами Shahed (пять из них сбили) и использовала до 35 зенитных ракет из систем С-300.
Согласно данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, есть попадания в энергообъекты в шести областях Украины, во многих регионах введены аварийные отключения света.