Энергетики подали на НКРЭКУ в суд из-за обвинений за отключения во время войны

"Энергетики предоставили Регулятору все объяснения, однако Национальная комиссия не учла их, как и не учла сложную ситуацию с электроснабжением регионов из-за российских атак. "ДТЭК Киевские электросети" оспаривают в суде постановление о наложении штрафа на компанию и ее руководство, "ДТЭК Киевские региональные сети" и "ДТЭК Одесские электросети" оспаривают решение Регулятора о наложении штрафов на руководство компаний. Энергокомпании передали обжалование в суд и надеются на справедливое рассмотрение и отмену постановлений о наложении штрафов, как на компании, так и на ее работников", – заявили в ДТЭК.
В компании подчеркнули, что делают все возможное, чтобы защитить честь и репутацию энергетиков, которые с начала войны фактически круглосуточно восстанавливают разрушенную Россией инфраструктуру.
"Энергетики ДТЭК прилагают сверхусилия для того, чтобы в условиях войны и постоянных атак террористов на энергообъекты потребители имели стабильное электроснабжение и равномерные графики отключений", – сказано в сообщении.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Среди них: "ДТЭК Киевские электросети", "Одесские электросети", "Тернопольоблэнерго", "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети", "Полтаваоблэнерго".