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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики подали на НКРЭКУ в суд из-за обвинений за отключения во время войны

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Энергетики с начала войны фактически круглосуточно восстанавливают разрушенную Россией инфраструктуру, отметили в ДТЭК
Энергетики с начала войны фактически круглосуточно восстанавливают разрушенную Россией инфраструктуру, отметили в ДТЭК
Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

Энергетики "ДТЭК Сети" обжаловали в суде обвинения со стороны Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) за отключения света в условиях войны. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе компании.

"Энергетики предоставили Регулятору все объяснения, однако Национальная комиссия не учла их, как и не учла сложную ситуацию с электроснабжением регионов из-за российских атак. "ДТЭК Киевские электросети" оспаривают в суде постановление о наложении штрафа на компанию и ее руководство, "ДТЭК Киевские региональные сети" и "ДТЭК Одесские электросети" оспаривают решение Регулятора о наложении штрафов на руководство компаний. Энергокомпании передали обжалование в суд и надеются на справедливое рассмотрение и отмену постановлений о наложении штрафов, как на компании, так и на ее работников", – заявили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что делают все возможное, чтобы защитить честь и репутацию энергетиков, которые с начала войны фактически круглосуточно восстанавливают разрушенную Россией инфраструктуру.

"Энергетики ДТЭК прилагают сверхусилия для того, чтобы в условиях войны и постоянных атак террористов на энергообъекты потребители имели стабильное электроснабжение и равномерные графики отключений", – сказано в сообщении.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Среди них: "ДТЭК Киевские электросети", "Одесские электросети", "Тернопольоблэнерго", "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети", "Полтаваоблэнерго".

Теги: энергетика, ДТЭК, штраф, электроэнергия, электроснабжение, НКРЭКУ, война России против Украины, обвинение, суд, энергосистема
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