Энергетики подали на НКРЭКУ в суд из-за обвинений за отключения во время войны

"Энергетики предоставили Регулятору все объяснения, однако Национальная комиссия не учла их, как и не учла сложную ситуацию с электроснабжением регионов из-за российских атак. "ДТЭК Киевские электросети" оспаривают в суде постановление о наложении штрафа на компанию и ее руководство, "ДТЭК Киевские региональные сети" и "ДТЭК Одесские электросети" оспаривают решение Регулятора о наложении штрафов на руководство компаний. Энергокомпании передали обжалование в суд и надеются на справедливое рассмотрение и отмену постановлений о наложении штрафов, как на компании, так и на ее работников", – заявили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что делают все возможное, чтобы защитить честь и репутацию энергетиков, которые с начала войны фактически круглосуточно восстанавливают разрушенную Россией инфраструктуру.

"Энергетики ДТЭК прилагают сверхусилия для того, чтобы в условиях войны и постоянных атак террористов на энергообъекты потребители имели стабильное электроснабжение и равномерные графики отключений", – сказано в сообщении.