В результате нескольких ракетных атак РФ в Харькове 150 тыс. абонентов остаются без электроэнергии. Семь человек ранены – ОВА

Около 4.00 на объектах критической инфраструктуры было зафиксировано около 10 взрывов – Синегубов Фото: ЕРА

По его словам, в некоторых местах не подаются также вода и тепло.

"В настоящее время у нас около 150 тыс. абонентов в Харькове без электроэнергии, частично мы восстанавливаем водо- и теплоснабжение", – сказал Синегубов.

По его словам, в области применяются как аварийные, так и стабилизационные отключения.

"Мы отключаем электроэнергию вследствие ударов и физических повреждений, [проводим также] профилактические отключения, чтобы предотвратить более серьезные аварии или перегрузку сети", – добавил глава ОВА.

10 февраля оккупанты уже дважды обстреляли ракетами Харьков и область: в 4.00 и около 10.30.

Синегубов сообщил в Telegram, что в результате последнего удара в Харьковском районе ранения получили семь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.