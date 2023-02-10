В результате нескольких ракетных атак РФ в Харькове 150 тыс. абонентов остаются без электроэнергии. Семь человек ранены – ОВА

По его словам, в некоторых местах не подаются также вода и тепло.
"В настоящее время у нас около 150 тыс. абонентов в Харькове без электроэнергии, частично мы восстанавливаем водо- и теплоснабжение", – сказал Синегубов.
По его словам, в области применяются как аварийные, так и стабилизационные отключения.
"Мы отключаем электроэнергию вследствие ударов и физических повреждений, [проводим также] профилактические отключения, чтобы предотвратить более серьезные аварии или перегрузку сети", – добавил глава ОВА.
10 февраля оккупанты уже дважды обстреляли ракетами Харьков и область: в 4.00 и около 10.30.
Синегубов сообщил в Telegram, что в результате последнего удара в Харьковском районе ранения получили семь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглось, кроме Харькова, Запорожье. В Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара, в Хмельницкой области есть попадание БПЛА по объекту критической инфраструктуры.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ночью сбили пять крылатых ракет и пять дронов, запущенных оккупантами.
Около 4.00 на объектах критической инфраструктуры было зафиксировано около 10 взрывов, сообщил Синегубов. Информации о жертвах и пострадавших нет, на местах взрывов возникли пожары.
Около 10.00, по словам городского головы Харькова Игоря Терехова, произошел еще один удар по критической инфраструктуре города. "Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", – предупредил он.