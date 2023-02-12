Завтра в Киеве и трех областях не будет отключений света – ДТЭК

Ограничения энергоснабжения могут быть в случае перегрузки сетей Фото: depositphotos.com

В компании заявили, что на завтра "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии.

"Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам", – говорится в сообщении.

Сегодня дефицита мощности в энергосистеме не было, сообщали в "Укрэнерго". В пресс-службе компании отметили, что это стало возможно благодаря успешным ремонтным работам и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления.