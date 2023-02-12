Завтра в Киеве и трех областях не будет отключений света – ДТЭК

В компании заявили, что на завтра "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии.
"Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам", – говорится в сообщении.
Сегодня дефицита мощности в энергосистеме не было, сообщали в "Укрэнерго". В пресс-службе компании отметили, что это стало возможно благодаря успешным ремонтным работам и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления.
Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. По его словам, за четыре месяца была атакована "каждая вторая подстанция компании "Укрэнерго".
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.