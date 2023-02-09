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ДЕНЬГИ

"Укрэнерго" отменила на сегодня лимиты трем областям, в Одессе и Одесской области ситуация с электричеством улучшилась

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Энергетики продолжают ремонтировать объекты, поврежденные в результате атак россиян
Энергетики продолжают ремонтировать объекты, поврежденные в результате атак россиян
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Потребление электроэнергии в Украине остается значительным из-за понижения температуры, дефицит мощности сохраняется, особенно в вечерние часы. Об этом сообщается в сводке "Укрэнерго" о состоянии энергосистем 9 февраля.

"Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", – сказано в сообщении.

"Укрэнерго" назначила лимиты потребления, превышение которых приведет к отключению электроэнергии, для всех областей, кроме Харьковской, Херсонской и Хмельницкой, где сегодня будут измерять фактическое потребление. Отключать электричество в этих областях сегодня не будут, пообещали в компании. 

Вчера лимиты потребления не применялись в Запорожской, Донецкой и Николаевской областях. 

В Одесской области продолжаются ремонтные работы. Бригады "Укрэнерго" и облэнерго круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения на уровне, который был до масштабной аварии 4 февраля. Также продолжаются работы на всех остальных объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян.

"В Одессу и Одесский район постепенно подаются бóльшие объемы электроэнергии", – отметили в "Укрэнерго".

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0mXUpZ6KXezutaCxDZT88VUyEgopTC7pxCWo7hpJ4kGQ5WJv4tRRd7EWyoWH3v7Xrl

Об улучшении ситуации с электроснабжением в Одесской области сообщила также пресс-служба Одесской ОВА.

"Невероятными общими усилиями нам удалось подать дополнительный объем электроэнергии на Одесский район и город Одессу. Сейчас идет тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позднее, чем сегодня вечером", – заявил глава ОВА Максим Марченко.

В то же время, отметил он, за ночь в Одесском районе произошло более ста локальных аварий. 

Также Марченко проинформировал, что у него состоялся "разговор с руководителем НЭК "Укрэнерго" относительно увеличения лимитов для Одесской области".


Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Теги: энергетика, Херсонская область, Укрэнерго, электричество, Харьковская область, Одесская область, электроэнергия, Хмельницкая область, электроснабжение
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