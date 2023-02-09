"Укрэнерго" отменила на сегодня лимиты трем областям, в Одессе и Одесской области ситуация с электричеством улучшилась

"Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", – сказано в сообщении.

"Укрэнерго" назначила лимиты потребления, превышение которых приведет к отключению электроэнергии, для всех областей, кроме Харьковской, Херсонской и Хмельницкой, где сегодня будут измерять фактическое потребление. Отключать электричество в этих областях сегодня не будут, пообещали в компании.

Вчера лимиты потребления не применялись в Запорожской, Донецкой и Николаевской областях.

В Одесской области продолжаются ремонтные работы. Бригады "Укрэнерго" и облэнерго круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения на уровне, который был до масштабной аварии 4 февраля. Также продолжаются работы на всех остальных объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян.

"В Одессу и Одесский район постепенно подаются бóльшие объемы электроэнергии", – отметили в "Укрэнерго".

Об улучшении ситуации с электроснабжением в Одесской области сообщила также пресс-служба Одесской ОВА.

"Невероятными общими усилиями нам удалось подать дополнительный объем электроэнергии на Одесский район и город Одессу. Сейчас идет тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позднее, чем сегодня вечером", – заявил глава ОВА Максим Марченко.

В то же время, отметил он, за ночь в Одесском районе произошло более ста локальных аварий.

Также Марченко проинформировал, что у него состоялся "разговор с руководителем НЭК "Укрэнерго" относительно увеличения лимитов для Одесской области".



