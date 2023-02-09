"Укрэнерго" отменила на сегодня лимиты трем областям, в Одессе и Одесской области ситуация с электричеством улучшилась

"Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", – сказано в сообщении.
"Укрэнерго" назначила лимиты потребления, превышение которых приведет к отключению электроэнергии, для всех областей, кроме Харьковской, Херсонской и Хмельницкой, где сегодня будут измерять фактическое потребление. Отключать электричество в этих областях сегодня не будут, пообещали в компании.
Вчера лимиты потребления не применялись в Запорожской, Донецкой и Николаевской областях.
В Одесской области продолжаются ремонтные работы. Бригады "Укрэнерго" и облэнерго круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения на уровне, который был до масштабной аварии 4 февраля. Также продолжаются работы на всех остальных объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян.
"В Одессу и Одесский район постепенно подаются бóльшие объемы электроэнергии", – отметили в "Укрэнерго".
Об улучшении ситуации с электроснабжением в Одесской области сообщила также пресс-служба Одесской ОВА.
"Невероятными общими усилиями нам удалось подать дополнительный объем электроэнергии на Одесский район и город Одессу. Сейчас идет тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позднее, чем сегодня вечером", – заявил глава ОВА Максим Марченко.
В то же время, отметил он, за ночь в Одесском районе произошло более ста локальных аварий.
Также Марченко проинформировал, что у него состоялся "разговор с руководителем НЭК "Укрэнерго" относительно увеличения лимитов для Одесской области".
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.