Ситуация со светом в Одесской области улучшается – "Укрэнерго"

К концу дня ситуация со светом в области улучшится, говорится в сообщении.

"Облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это позволит сократить продолжительность ограничений. Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области", – отметили в "Укрэнерго".

В компании рассказали, что над ликвидацией аварии в Одесской области работали семь ее бригад, а также бригада облэнерго.