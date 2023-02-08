Ситуация со светом в Одесской области улучшается – "Укрэнерго"

К концу дня ситуация со светом в области улучшится, говорится в сообщении.
"Облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это позволит сократить продолжительность ограничений. Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области", – отметили в "Укрэнерго".
В компании рассказали, что над ликвидацией аварии в Одесской области работали семь ее бригад, а также бригада облэнерго.
По сообщению Одесской ОВА, 3–4 февраля в области произошли две большие аварии на мощностях "Укрэнерго". Утром в субботу в результате такой аварии произошел пожар, Одесса и Одесский район были обесточены. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и министр энергетики Украины Герман Галущенко срочно отправились в Одессу.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в тот же день на брифинге в Одессе рассказал, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам. Повреждения на объекте "комплексные и очень тяжелые", подчеркнул глава ОВА. По состоянию на 16.45 4 февраля без электричества оставались 500 тыс. абонентов региона.
Днем 5 февраля без электричества оставались около 300 тыс. абонентов. В регион отправили десятки мощных генераторов, проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 7 февраля он сообщил, что Кабмин выделил 30 млн грн Одесской ОВА на закупку топлива для генераторов.