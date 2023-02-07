"Повреждения очень серьезны". Кабмин выделил 30 млн грн Одесской ОВА на закупку топлива для генераторов после энергоаварии на подстанции

В Одессе из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам, рассказали в "Укрэнерго" Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (иллюстративное)

Об этом 7 февраля на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

"Критическая инфраструктура запитана. У людей есть тепло и вода. Ремонтные работы продолжаются 24/7. Благодаря этому по крайней мере четыре-пять часов в день у людей должен быть свет. Делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но будем откровенны, что повреждения очень серьезны", – сказал Шмыгаль.

По его словам, в Одессу уже завезли более 80 мощных генераторов и их подвоз продолжается. Кроме того, в городе и районе работает сеть пунктов несокрушимости, добавил премьер.

"Также сегодня решением правительства выделяем из резервного фонда госбюджета Одесской ОВА 30 млн грн на закупку топлива для генераторов. Это позволит держать в рабочем состоянии критическую инфраструктуру до завершения ремонтов", – отметил Шмыгаль.