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"Повреждения очень серьезны". Кабмин выделил 30 млн грн Одесской ОВА на закупку топлива для генераторов после энергоаварии на подстанции

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В Одессе из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам, рассказали в "Укрэнерго"
В Одессе из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам, рассказали в "Укрэнерго"
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (иллюстративное)

В Одессе удалось "частично разрешить" ситуацию с энергоснабжением после энергоаварии на поврежденной российскими оккупантами подстанции.

Об этом 7 февраля на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

"Критическая инфраструктура запитана. У людей есть тепло и вода. Ремонтные работы продолжаются 24/7. Благодаря этому по крайней мере четыре-пять часов в день у людей должен быть свет. Делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но будем откровенны, что повреждения очень серьезны", – сказал Шмыгаль.

По его словам, в Одессу уже завезли более 80 мощных генераторов и их подвоз продолжается. Кроме того, в городе и районе работает сеть пунктов несокрушимости, добавил премьер.

"Также сегодня решением правительства выделяем из резервного фонда госбюджета Одесской ОВА 30 млн грн на закупку топлива для генераторов. Это позволит держать в рабочем состоянии критическую инфраструктуру до завершения ремонтов", – отметил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/878401090053364/

Контекст:

По сообщению Одесской ОВА, 3–4 февраля в области произошли две большие аварии на мощностях "Укрэнерго". Утром в субботу в результате такой аварии произошел пожар, Одесса и Одесский район были обесточены. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и министр энергетики Украины Герман Галущенко срочно отправились в Одессу.

Кудрицкий в тот же день на брифинге в Одессе рассказал, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам. Повреждения на объекте "комплексные и очень тяжелые", подчеркнул глава ОВА. По состоянию на 16.45 4 февраля без электричества оставались 500 тыс. абонентов региона.

Днем 5 февраля без электричества оставались около 300 тыс. абонентов. В регион отправили десятки мощных генераторов, проинформировал Шмыгаль.

Теги: Украина, Одесса, авария, правительство, электричество, Одесская область, ремонт, отключение света, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, топливо, генератор
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