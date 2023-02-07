"Повреждения очень серьезны". Кабмин выделил 30 млн грн Одесской ОВА на закупку топлива для генераторов после энергоаварии на подстанции

Об этом 7 февраля на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.
"Критическая инфраструктура запитана. У людей есть тепло и вода. Ремонтные работы продолжаются 24/7. Благодаря этому по крайней мере четыре-пять часов в день у людей должен быть свет. Делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но будем откровенны, что повреждения очень серьезны", – сказал Шмыгаль.
По его словам, в Одессу уже завезли более 80 мощных генераторов и их подвоз продолжается. Кроме того, в городе и районе работает сеть пунктов несокрушимости, добавил премьер.
"Также сегодня решением правительства выделяем из резервного фонда госбюджета Одесской ОВА 30 млн грн на закупку топлива для генераторов. Это позволит держать в рабочем состоянии критическую инфраструктуру до завершения ремонтов", – отметил Шмыгаль.
По сообщению Одесской ОВА, 3–4 февраля в области произошли две большие аварии на мощностях "Укрэнерго". Утром в субботу в результате такой аварии произошел пожар, Одесса и Одесский район были обесточены. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и министр энергетики Украины Герман Галущенко срочно отправились в Одессу.
Кудрицкий в тот же день на брифинге в Одессе рассказал, что из строя вышло оборудование, которое несколько раз подвергалось российским ракетным ударам. Повреждения на объекте "комплексные и очень тяжелые", подчеркнул глава ОВА. По состоянию на 16.45 4 февраля без электричества оставались 500 тыс. абонентов региона.
Днем 5 февраля без электричества оставались около 300 тыс. абонентов. В регион отправили десятки мощных генераторов, проинформировал Шмыгаль.