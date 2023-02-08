Потребление электроэнергии в Украине выросло, лимиты не применяются в трех областях – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" отметили, что производство электричества в стране тоже увеличилось.

"После аварийного ремонта оборудование включено в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе. Также возросло поколение из возобновляемых источников энергии. Одновременно один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии. Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме", – говорится в релизе.

Электроэнергия, имеющаяся в системе, направляется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (котельные, водоканалы, больницы) и на покрытие потребностей населения, сообщили в НЭК.

Лимиты потребления не применяются сегодня в трех областях – Запорожской, Донецкой и Николаевской. В этих регионах сегодня запланировано измерение фактического потребления, но в Николаевской такие измерения не проводят из-за повреждения российскими оккупантами водопровода.

"Поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений", – пояснили в "Укрэнерго" и добавили, что пока ограничения в области применять не будут.

В остальных регионах Украины действуют лимиты.