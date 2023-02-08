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Потребление электроэнергии в Украине выросло, лимиты не применяются в трех областях – "Укрэнерго"

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Энергосистема Украины перенесла 13 волн массированных ракетных атак РФ
Энергосистема Украины перенесла 13 волн массированных ракетных атак РФ
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

В Украине увеличилось потребление электроэнергии из-за похолодания, в энергосистеме страны сохраняется дефицит мощности, больше всего – в вечерние часы. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", опубликованном в Facebook 8 февраля.

В "Укрэнерго" отметили, что производство электричества в стране тоже увеличилось. 

"После аварийного ремонта оборудование включено в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе. Также возросло поколение из возобновляемых источников энергии. Одновременно один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии. Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме", – говорится в релизе.

Электроэнергия, имеющаяся в системе, направляется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (котельные, водоканалы, больницы) и на покрытие потребностей населения, сообщили в НЭК.

Лимиты потребления не применяются сегодня в трех областях – Запорожской, Донецкой и Николаевской. В этих регионах сегодня запланировано измерение фактического потребления, но в Николаевской такие измерения не проводят из-за повреждения российскими оккупантами водопровода. 

"Поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений", – пояснили в "Укрэнерго" и добавили, что пока ограничения в области применять не будут. 

В остальных регионах Украины действуют лимиты. 

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid08TnfzYUfnp2bwiNB9nneKCJJTV33BYem6zNB6nd7JH7ezFLMCKLwRsgu3Q74RqRWl

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, ограничения, инфраструктура, электростанция, энергосистема, энергия
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