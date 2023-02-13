Зеленский созвонился с президентом Филиппин. Это первый в истории телефонный разговор глав двух государств

Он подчеркнул, что эта беседа стала первой в истории двусторонних отношений государств.

"Поблагодарил за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшее углубление взаимодействия, в том числе на международных площадках", – отметил Зеленский.

Провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з Президентом Філіппін @bongbongmarcos . Подякував за підтримку суверенітету, територіальної цілісності * . Обговорили подальше поглиблення взаємодії, зокрема на міжнародних майданчиках.

Контекст:

Предшественник Маркоса на посту президента Филиппин Родриго Дутерте 24 мая 2022 года осудил вторжение России в Украину и резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина, которого ранее открыто называл своим кумиром, писало Associated Press. Дутерте отметил, что его и Путина многие называют убийцами, однако подчеркнул: "Я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков".

В июле прошлого года стало известно, что Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 у России, опасаясь санкций США.