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НАТО не будет втягиваться в войну Путина – глава Пентагона

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В Брюсселе 15 февраля состоялась встреча министров обороны стран НАТО
В Брюсселе 15 февраля состоялась встреча министров обороны стран НАТО
Фото: EPA

Главной задачей НАТО остается безопасность Альянса и территории его членов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе (Бельгия) 15 февраля. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба Пентагона.

"Мы не будем втягиваться в войну [президента России Владимира] Путина. Но мы никогда не будем колебаться в выполнении главной задачи НАТО. И эта задача состоит в том, чтобы защитить людей этого великого Альянса и их территорию", – сказал Остин.

Он отметил, что на встрече министры обсудили наращивание запасов боеприпасов и оборонно-промышленного потенциала. Глава Пентагона отметил, что страны Альянса должны пополнить арсеналы после помощи Украине. 

"Союз всегда черпал силу из своей чистой преданности ценностям свободы, демократии и прав человека. Мы видели это в действии за последний год", – сказал Остин.


Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал Остин 14 февраля.

Теги: США, Украина, НАТО, Пентагон, Брюссель, боеприпасы, война России против Украины, Ллойд Остин
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