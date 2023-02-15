НАТО не будет втягиваться в войну Путина – глава Пентагона

"Мы не будем втягиваться в войну [президента России Владимира] Путина. Но мы никогда не будем колебаться в выполнении главной задачи НАТО. И эта задача состоит в том, чтобы защитить людей этого великого Альянса и их территорию", – сказал Остин.

Он отметил, что на встрече министры обсудили наращивание запасов боеприпасов и оборонно-промышленного потенциала. Глава Пентагона отметил, что страны Альянса должны пополнить арсеналы после помощи Украине.

"Союз всегда черпал силу из своей чистой преданности ценностям свободы, демократии и прав человека. Мы видели это в действии за последний год", – сказал Остин.

.@SecDef: We will not be drawn into Putin’s war of choice. But we will never waver in carrying out NATO’s preeminent task... and that task is to defend this great alliance’s people and their territory. pic.twitter.com/Ns6LDNkLR4 — Department of Defense * (@DeptofDefense) February 15, 2023



