Давление мира на Россию должно быть таким, чтобы она не успевала находить новые формы террора – Зеленский

Зеленский: Российская агрессия будет иметь только один финал Фото: president.gov.ua

"В Мюнхене продолжила работу конференция по безопасности. Это второй день конференции. Не просто украинская тема, а именно тема украинской победы, которую мы приближаем сегодня очевидно доминировала в дискуссиях на конференции. Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть сигналы об усилении оружия для нашей защиты", – сказал он.

Президент Украины отметил, что речь идет, в частности, о дальнобойных ракетах и другом оружии, а также о долгосрочности поддержки Украины.

"Я благодарен всем лидерам за поддержку и за [...] сигналы, [...] которые подтверждают, что российская агрессия будет иметь только один финал, а именно – проигрыш государства-террориста. И мы должны сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш. Давление мира должно быть таким, чтобы Россия не успевала находить новые формы террора", – заявил Зеленский.

По его словам, "дипломатическая работа" Украины на следующей неделе будет посвящена именно "ускорению нашего движения".

"Ожидаем весомых новостей для Украины, для нашей безопасности", – подчеркнул Зеленский.

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59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC – Украина.