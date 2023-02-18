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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Давление мира на Россию должно быть таким, чтобы она не успевала находить новые формы террора – Зеленский

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Зеленский: Российская агрессия будет иметь только один финал
Зеленский: Российская агрессия будет иметь только один финал
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждается победа Украины в ее противостоянии с российской агрессией.

"В Мюнхене продолжила работу конференция по безопасности. Это второй день конференции. Не просто украинская тема, а именно тема украинской победы, которую мы приближаем сегодня очевидно доминировала в дискуссиях на конференции. Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть сигналы об усилении оружия для нашей защиты", – сказал он.

Президент Украины отметил, что речь идет, в частности, о дальнобойных ракетах и другом оружии, а также о долгосрочности поддержки Украины.

"Я благодарен всем лидерам за поддержку и за [...] сигналы, [...] которые подтверждают, что российская агрессия будет иметь только один финал, а именно – проигрыш государства-террориста. И мы должны сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш. Давление мира должно быть таким, чтобы Россия не успевала находить новые формы террора", – заявил Зеленский.

По его словам, "дипломатическая работа" Украины на следующей неделе будет посвящена именно "ускорению нашего движения".

"Ожидаем весомых новостей для Украины, для нашей безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC – Украина.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Фактически РФ ведет войну против Украины с 2014 года, когда оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке, в результате которых была оккупирована часть Донецкой и Луганской областей.

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Мюнхен, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты, Мюнхенская конференция по безопасности
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