Зеленский: Россия будет привлечена к ответственности за все, что она сделала против Украины и украинцев

"Сегодня имел честь представить наш народ, наших защитников, наших защитниц на открытии Мюнхенской конференции безопасности. Это одно из наиболее значимых международных собраний, и на конференции этого года представлены значимые силы современного мира. Благодаря всем вам, украинцы и украинки, защищающие наше государство, России в Мюнхене нет", – отметил глава Украинского государства.
Зеленский указал, что ключевой месседж Украины на европейской конференции безопасности "очевиден":
"Мы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Это нужно. Но это возможно, если Украина получит оружие, которое необходимо для этого", – уточнил президент Украины.
Он добавил, что провел 17 февраля совещание с представителями украинского сектора обороны.
"Мы делаем все, чтобы усилить наших воинов на передовой – наших героев, вдохновляющих мир тем, как храбро и стойко защищают свободу Украины, нашу землю, ценности", – заявил Зеленский.
Украинский лидер отметил, что военная помощь Украине обсуждалась и во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"Будет больше оружия для наших воинов, будет больше давления на государство-террориста, больше возможностей восстановить справедливость. Вместе с Нидерландами мы работаем над наказанием России за эту агрессию и над компенсацией ущерба, нанесенного войной", – подчеркнул он.
По словам президента Украины, достигнуто конкретное решение – разместить в Гааге реестр убытков. Глава государства назвал его "первым весомым элементом будущего компенсационного механизма".
"Уверен, добьемся и других нужных решений. Россия будет привлечена к полной ответственности за все, что она сделала против Украины и украинцев", – подытожил Зеленский.
59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".
Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.
По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО".
Зеленский заявил, что "вероятности и высокого риска" нападения со стороны Беларуси нет. Президент допустил, что деоккупация Донбасса может быть раньше. По его словам, после войны на Донбассе "ничего живого не будет".
По окончании войны общество не простит каких-либо коррупционных шагов в Украине, отметил Зеленский.