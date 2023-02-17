Зеленский: Россия будет привлечена к ответственности за все, что она сделала против Украины и украинцев

Зеленский заявил, что украинцы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крушение российской агрессии Фото: president.gov.ua

"Сегодня имел честь представить наш народ, наших защитников, наших защитниц на открытии Мюнхенской конференции безопасности. Это одно из наиболее значимых международных собраний, и на конференции этого года представлены значимые силы современного мира. Благодаря всем вам, украинцы и украинки, защищающие наше государство, России в Мюнхене нет", – отметил глава Украинского государства.

Зеленский указал, что ключевой месседж Украины на европейской конференции безопасности "очевиден":

"Мы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Это нужно. Но это возможно, если Украина получит оружие, которое необходимо для этого", – уточнил президент Украины.

Он добавил, что провел 17 февраля совещание с представителями украинского сектора обороны.

"Мы делаем все, чтобы усилить наших воинов на передовой – наших героев, вдохновляющих мир тем, как храбро и стойко защищают свободу Украины, нашу землю, ценности", – заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что военная помощь Украине обсуждалась и во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Будет больше оружия для наших воинов, будет больше давления на государство-террориста, больше возможностей восстановить справедливость. Вместе с Нидерландами мы работаем над наказанием России за эту агрессию и над компенсацией ущерба, нанесенного войной", – подчеркнул он.

По словам президента Украины, достигнуто конкретное решение – разместить в Гааге реестр убытков. Глава государства назвал его "первым весомым элементом будущего компенсационного механизма".

"Уверен, добьемся и других нужных решений. Россия будет привлечена к полной ответственности за все, что она сделала против Украины и украинцев", – подытожил Зеленский.