"109 045 км² бесправия, грабежа, унижения и смертей". Зеленский заявил, что РФ оккупировала около 18% территории Украины

"По состоянию на этот день около 18% территории Украины оккупировано Россией. 109 045 квадратных километров. Возможна ли там нормальная жизнь – на той части нашей земли? Нет. Человеческая жизнь там ничего не стоит. Вот что Россия принесла со своей оккупацией нашу землю", – заявил Зеленский.

По словам президента, "господство России означает бесправие людей и власть милитаризованных банд".

"Когда приходит Россия, это значит, что идут репрессии и убийства. Если появляется российский флаг, то это означает, что появятся пыточные и тотальные разграбления. А когда, наконец, удается освободить землю от российских сил, мы видим территорию гуманитарной катастрофы, на которой нужно восстанавливать все. 109 045 квадратных километров человеческого бесправия, грабежа, унижения и смертей. Смерть. Это причина, почему мы так боремся, чтобы выгнать Россию из нашей земли", – сказал он.

Зеленский призвал участников саммита поддержать предложенную им формулу мира.

"На следующей неделе мы представим на площадке Генассамблеи ООН резолюцию по поводу всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине, а следовательно, и восстановление полной силы международного порядка, основанного на правилах. Ваши голоса имеют значение! Я представил формулу мира и ваше лидерство может помочь ее реализовать. И, конечно, я приглашаю вас всех посетить Украину. Мир есть ценность, о которой нужно заботиться вместе!" – заявил президент.