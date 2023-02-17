ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"109 045 км² бесправия, грабежа, унижения и смертей". Зеленский заявил, что РФ оккупировала около 18% территории Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Когда приходит Россия, это значит, что идут репрессии и убийства
Зеленский: Когда приходит Россия, это значит, что идут репрессии и убийства
Фото: EPA

Сейчас Россия оккупировала около 18% территории Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля во время обращения к участникам 44-го саммита лидеров стран Карибского содружества, текст речи опубликовала его пресс-служба.

"По состоянию на этот день около 18% территории Украины оккупировано Россией. 109 045 квадратных километров. Возможна ли там нормальная жизнь – на той части нашей земли? Нет. Человеческая жизнь там ничего не стоит. Вот что Россия принесла со своей оккупацией нашу землю", – заявил Зеленский.

По словам президента, "господство России означает бесправие людей и власть милитаризованных банд". 

"Когда приходит Россия, это значит, что идут репрессии и убийства. Если появляется российский флаг, то это означает, что появятся пыточные и тотальные разграбления. А когда, наконец, удается освободить землю от российских сил, мы видим территорию гуманитарной катастрофы, на которой нужно восстанавливать все. 109 045 квадратных километров человеческого бесправия, грабежа, унижения и смертей. Смерть. Это причина, почему мы так боремся, чтобы выгнать Россию из нашей земли", – сказал он.

Зеленский призвал участников саммита поддержать предложенную им формулу мира.

"На следующей неделе мы представим на площадке Генассамблеи ООН резолюцию по поводу всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине, а следовательно, и восстановление полной силы международного порядка, основанного на правилах. Ваши голоса имеют значение! Я представил формулу мира и ваше лидерство может помочь ее реализовать. И, конечно, я приглашаю вас всех посетить Украину. Мир есть ценность, о которой нужно заботиться вместе!" – заявил президент.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Фактически РФ ведет войну против Украины с 2014 года, когда оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке, в рехультате которых была оккупирована часть Донецкой и Луганской областей.

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, оккупация, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Галина ГРИШИНА
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (124470)
2
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (117022)
3
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (56378)
4
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (34629)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (34061)
6
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (26027)
7
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале (17060)
8
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду (14164)
 
 
 
 