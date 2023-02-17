В РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей – омбудсмен

"Официально верифицированных детей на территории РФ по состоянию на вчера остается 16 207. Речь идет о детях, о которых я как омбудсмен знаю, из какого украинского города эти дети и где примерно они находятся на территории РФ", – сказал он.
По словам Лубинца, на самом деле количество таких детей намного больше.
"Мы предполагаем, что это примерно 150 тыс. детей. Россия говорит о цифре 733 тыс. украинских детей, которых они держат на своей территории. Но с нашей точки зрения, эта цифра преувеличена", – заявил омбудсмен.
Он рассказал, что больше всего детей вывозили в Россию из временно оккупированных регионов части Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Там фиксировались и другие нарушения.
"Когда освободили Херсон, я там был на третий день. Тогда мы установили мальчиков, которые были в российской пыточной. Один из них – Виталий, 14 лет. Его в Херсоне пытали 10 дней. Его избили сильно, первую еду парень получил только на шестой день плена. Парня поймали с дядей возле разрушенной российской техники и обвинили в том, что они эту технику фотографировали. А у них даже не было телефонов при себе. Но россиян это не остановило. Их избили, связали и пытали", – сообщил он.
Лубинец подчеркнул, что Украина хочет юридически признать факты вывоза украинских детей во время войны геноцидом.
"Почему мы говорим о геноциде? Потому что согласно международному праву, одним из его признаков является принудительное перемещение из одной этногруппы в другую. Они берут украинских детей, которые общаются на украинском языке, перемещают на территорию России и говорят, будто "вы никогда не были украинцами". Они запрещают использовать украинский язык, не выдают документы, не выпускают детей", – рассказал он.
Омбудсмен также отметил, что люди на временно оккупированных территориях боятся обращаться к украинской власти и рассказывать о таких фактах.
"Даже факт обращения ко мне может быть трактован как шпионаж в пользу России. У них там цинизм просто зашкаливает", – сказал он.
В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.
Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека может подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, однако их общее количество может быть намного больше, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец 27 января 2023 года.
14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.