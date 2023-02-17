Путин лично курирует депортацию украинских детей с оккупированных территорий – Институт исследования войны

На встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой Путин заявил, что количество заявлений, поданных гражданами РФ на усыновление детей из захваченных оккупантами частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, "значительно растет".

"Львова-Белова отметила, что она сама усыновила ребенка из Мариуполя, и заявила, что усиленно работает с российскими семьями, чтобы облегчить устройство украинских детей в российские дома, выделив историю одной семьи из Московской области, взявшей на себя опеку над девятью детьми... Эта встреча примечательна тем, что предполагает, что Путин лично наблюдает и направляет усилия по содействию программам депортации и усыновления, которые, по оценке ISW, могут представлять собой нарушение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", – говорится в сообщении.

Аналитики обращают внимание на то, что Львова-Белова подтвердила участие российских губернаторов в незаконном вывозе и усыновлении. Она отдельно отметила усилия главы Чечни Рамзана Кадырова по созданию "программы для трудных подростков".

14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.

Россия вывезла туда не менее 6 тыс. украинских детей. В исследовании отмечается, что операция централизованно координируется федеральным правительством страны-агрессора и включает в себя все уровни правительства.