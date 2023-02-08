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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину удалось вернуть 128 детей, которых оккупанты незаконно вывезли в РФ – Офис генпрокурора

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Более 50 детей находятся в ЕС
Более 50 детей находятся в ЕС
Фото: depositphotos.com

В Украину удалось вернуть 128 детей, которых российские оккупанты принудительно вывезли в РФ. Об этом сообщила начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко в комментарии "Укринформу" 7 февраля.

"В Украину удалось вернуть 128 детей. Более 50 из них вместе с родителями или воспитателями находятся на территории стран ЕС. Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра – это 128 детских жизней. По возвращении их на Родину – работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков безопасности, в том числе и для тех, кто помогает в этом", – сказала она. 

Усенко не стала комментировать процесс возвращения детей и называть причастных, так как это, по ее словам, может навредить.

Она также заявила, что для возвращения детей домой необходимы объединенные усилия международного сообщества и "реальные шаги".

"Украина делает все возможное, но, к сожалению, этого недостаточно. Привычные инструменты дипломатии не действуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают. Наша задача – быть в постоянном поиске таких путей и быть в диалоге с теми, кто нас поддерживает", – заявила Усенко.

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

В декабре Лубинец говорил, что его офис верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

26 января в офисе уполномоченного ВР по правам человека  заявили, что могут подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, однако их общее количество может быть намного больше – до 150 тыс., сказал Лубинец.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, депортация, дети, война России против Украины, Офис генпрокурора
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