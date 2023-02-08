В Украину удалось вернуть 128 детей, которых оккупанты незаконно вывезли в РФ – Офис генпрокурора

"В Украину удалось вернуть 128 детей. Более 50 из них вместе с родителями или воспитателями находятся на территории стран ЕС. Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра – это 128 детских жизней. По возвращении их на Родину – работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков безопасности, в том числе и для тех, кто помогает в этом", – сказала она.

Усенко не стала комментировать процесс возвращения детей и называть причастных, так как это, по ее словам, может навредить.

Она также заявила, что для возвращения детей домой необходимы объединенные усилия международного сообщества и "реальные шаги".

"Украина делает все возможное, но, к сожалению, этого недостаточно. Привычные инструменты дипломатии не действуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают. Наша задача – быть в постоянном поиске таких путей и быть в диалоге с теми, кто нас поддерживает", – заявила Усенко.