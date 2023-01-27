В РФ верифицировано пребывание более 14 тыс украинских детей, но их может там быть более 150 тыс. – Лубинец

"У нас есть данные, что в России находится более 14 тыс. украинских детей. Это те, которых удалось верифицировать. На самом деле, я предполагаю, таких детей может быть более 150 тыс.", – сказал Лубинец

По его словам, российская сторона не предоставляет информацию о вывезенных украинских детях и не разрешает украинской стороне их возвращать. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила ему, что у нее есть список украинских детей, которые хотят вернуться в Украину, но предоставить конкретную информацию отказалась.

Лубинец подчеркнул, что Россия вывозит детей незаконно и Украина хочет вернуть их всех. Он также отметил, что россияне стремятся вывезти из Украины в первую очередь именно детей, чтобы использовать их для манипуляций и пропаганды.

"И для того, чтобы выращивать, извините за такой термин, новое поколение именно украинских детей, которым можно рассказывать, что они россияне, что Украины никогда не существовало. Они записывают их в "Юнармию" и в будущем захотят сделать показательный пласт детей, которые вырастут и будут воевать против Украины", – сказал омбудсмен.

Он также напомнил, что усыновление таких детей в РФ – это незаконный процесс и военное преступление.

"Надеюсь, в скором будущем Украина победит и в условиях капитуляции России будет записано возвращение украинских детей", – сказал Лубинец.

На вопрос, будет ли в Украине, куда возвращать сирот, детей из интернатов, он ответил, что Украина сделает все, чтобы создать для них условия.

"У нас есть договоренности, например, с UNICEF, которые финансируют программы поддержки украинских детей. Мы договорились о создании в Польше 24 домов семейного типа. После войны такие же дома создадут и в Украине. Дети вернутся в хорошие удобные условия", – подчеркнул омбудсмен.

На вопрос, сколько взрослых гражданских лиц сейчас находится на территории РФ в результате депортации, Лубинец сказал, что не может назвать точную цифру.

"Но количество поступивших в офис омбудсмена обращений за последние полгода, касавшихся именно удержания гражданских, составляет более 20 тыс. То есть можем констатировать, что как минимум 20 тыс. граждан взрослого возраста находятся в России", – сказал Лубинец.