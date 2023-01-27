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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ верифицировано пребывание более 14 тыс украинских детей, но их может там быть более 150 тыс. – Лубинец

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Россияне незаконно вывезли из Украины по меньшей мере десятки тысяч людей
Россияне незаконно вывезли из Украины по меньшей мере десятки тысяч людей
Фото: EPA

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека может подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, однако их общее количество может быть намного больше, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Об этом он сказал в интервью "Суспільному", опубликованном 26 января.

"У нас есть данные, что в России находится более 14 тыс. украинских детей. Это те, которых удалось верифицировать. На самом деле, я предполагаю, таких детей может быть более 150 тыс.", – сказал Лубинец

По его словам, российская сторона не предоставляет информацию о вывезенных украинских детях и не разрешает украинской стороне их возвращать. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила ему, что у нее есть список украинских детей, которые хотят вернуться в Украину, но предоставить конкретную информацию отказалась.

Лубинец подчеркнул, что Россия вывозит детей незаконно и Украина хочет вернуть их всех. Он также отметил, что россияне стремятся вывезти из Украины в первую очередь именно детей, чтобы использовать их для манипуляций и пропаганды. 

"И для того, чтобы выращивать, извините за такой термин, новое поколение именно украинских детей, которым можно рассказывать, что они россияне, что Украины никогда не существовало. Они записывают их в "Юнармию" и в будущем захотят сделать показательный пласт детей, которые вырастут и будут воевать против Украины", – сказал омбудсмен.

Он также напомнил, что усыновление таких детей в РФ  это незаконный процесс и военное преступление.

"Надеюсь, в скором будущем Украина победит и в условиях капитуляции России будет записано возвращение украинских детей", – сказал Лубинец.

На вопрос, будет ли в Украине, куда возвращать сирот, детей из интернатов, он ответил, что Украина сделает все, чтобы создать для них условия.

"У нас есть договоренности, например, с UNICEF, которые финансируют программы поддержки украинских детей. Мы договорились о создании в Польше 24 домов семейного типа. После войны такие же дома создадут и в Украине. Дети вернутся в хорошие удобные условия", – подчеркнул омбудсмен.

На вопрос, сколько взрослых гражданских лиц сейчас находится на территории РФ в результате депортации, Лубинец сказал, что не может назвать точную цифру.

"Но количество поступивших в офис омбудсмена обращений за последние полгода, касавшихся именно удержания гражданских, составляет более 20 тыс. То есть можем констатировать, что как минимум 20 тыс. граждан взрослого возраста находятся в России", – сказал Лубинец.

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

В декабре Лубинец говорил, что его офис верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

Теги: Россия, заложники, депортация, интернат, пленные, дети, омбудсмен, война России против Украины, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец
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