В Украину вернули 103 ребенка, незаконно депортированных в РФ – Нацполиция

Шаньков сообщил, что 11 129 детей были незаконно депортированы на территорию РФ Фото: depositphotos.com

"По данным национального информационного бюро, 11 129 детей были незаконно депортированы на территорию РФ. Из них возвращено 103 ребенка", – сказал он.

По его словам, государственные институты нарабатывают механизмы и их правовое закрепление в законодательстве Украины для возвращения незаконно вывезенных в Россию детей.