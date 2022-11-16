В Украину вернули 103 ребенка, незаконно депортированных в РФ – Нацполиция

"По данным национального информационного бюро, 11 129 детей были незаконно депортированы на территорию РФ. Из них возвращено 103 ребенка", – сказал он.
По его словам, государственные институты нарабатывают механизмы и их правовое закрепление в законодательстве Украины для возвращения незаконно вывезенных в Россию детей.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
Генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 31 октября, заявлял, что Россия депортировала с территории Украины 9400 детей. Костин также сообщил, что в рамках расследования уголовных производств установлено около 10 тыс. депортированных и принудительно перемещенных жителей Украины.
Министерство иностранных дел Украины 3 ноября осудило Россию за депортацию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.