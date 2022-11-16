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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину вернули 103 ребенка, незаконно депортированных в РФ – Нацполиция

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Шаньков сообщил, что 11 129 детей были незаконно депортированы на территорию РФ
Шаньков сообщил, что 11 129 детей были незаконно депортированы на территорию РФ
Фото: depositphotos.com

В Украину удалось вернуть 103 ребенка, которых россияне незаконно вывезли в РФ. Об этом сообщил заместитель начальника управления ювенальной превенции Нацполиции Ярослав Шанько на брифинге 16 ноября, пишет "Укринформ".

"По данным национального информационного бюро, 11 129 детей были незаконно депортированы на территорию РФ. Из них возвращено 103 ребенка", – сказал он.

По его словам, государственные институты нарабатывают механизмы и их правовое закрепление в законодательстве Украины для возвращения незаконно вывезенных в Россию детей.

Контекст:

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

Генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 31 октября, заявлял, что Россия депортировала с территории Украины 9400 детейКостин также сообщил, что в рамках расследования уголовных производств установлено около 10 тыс. депортированных и принудительно перемещенных жителей Украины.

Министерство иностранных дел Украины 3 ноября осудило Россию за депортацию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: депортация, дети, война России против Украины, Национальная полиция
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