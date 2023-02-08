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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лубинец заявил о выходе из Европейского института омбудсмена после того, как его руководитель вывез двух украинских детей в РФ

Правозащитнкик уничтожил свой членский билет ЕИО
Правозащитнкик уничтожил свой членский билет ЕИО
Скриншот: Омбудсман Дмитро Лубінець / Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил членам Европейского института Омбудсмена (ЕИО) о выходе из объединения. 8 февраля он написал об этом в Telegram.

Причиной такого шага Лубинец назвал то, что один правозащитников института вывез двух находившихся в Австрии украинских детей в Россию. 

По его данным, это сделал Генеральный секретарь и член правления ЕИО доктор Йозеф Зигеле. Властями Австрии начато официальное расследование таких действий 

"Указанное является нарушением статей 49, 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые запрещают осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории и возлагают на оккупационное государство обязанность принять все необходимые меры для облегчения процедуры установления личности детей и регистрации их семейных связей... Насильственная передача детей одной группы в другую, являются одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него", – написал Лубинец.

От отметил, что потребовал у ЕИО провести внутреннее расследование и применить соответствующих санкций к Зигеле, но этого сделано не было. 

На видео, опубликованном украинским омбудсменом, он режет ножницами документ, вероятно – свое удостоверение члена ЕИО.

Уполномоченный ВР по правам человека  призвал коллег по институту также покинуть объединение и осудить действия его руководства. Лубинец поблагодарил омбудсменов Латвии Юриса Янсонау и Литвы Эрике Леонайте за то, что они это уже сделали.

16 января вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подтвердила в Telegram факт отправки в Россию из Австрии без согласования с украинскими властями двух украинских подростков.

"Суть инцидента в том, что австрийский гражданин без ведома соответствующих украинских органов отправил в РФ двух украинских детей под предлогом передачи их родителям", – написала она.

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

В декабре Лубинец говорил, что его офис верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

26 января в Офисе уполномоченного ВР по правам человека  заявили, что могут подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, однако их общее количество может быть намного больше – до 150 тыс.", – сказал Лубинец.

Теги: Верховная Рада, Россия, Австрия, депортация, дети, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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