Лубинец заявил о выходе из Европейского института омбудсмена после того, как его руководитель вывез двух украинских детей в РФ

Причиной такого шага Лубинец назвал то, что один правозащитников института вывез двух находившихся в Австрии украинских детей в Россию.
По его данным, это сделал Генеральный секретарь и член правления ЕИО доктор Йозеф Зигеле. Властями Австрии начато официальное расследование таких действий
"Указанное является нарушением статей 49, 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые запрещают осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории и возлагают на оккупационное государство обязанность принять все необходимые меры для облегчения процедуры установления личности детей и регистрации их семейных связей... Насильственная передача детей одной группы в другую, являются одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него", – написал Лубинец.
От отметил, что потребовал у ЕИО провести внутреннее расследование и применить соответствующих санкций к Зигеле, но этого сделано не было.
На видео, опубликованном украинским омбудсменом, он режет ножницами документ, вероятно – свое удостоверение члена ЕИО.
Уполномоченный ВР по правам человека призвал коллег по институту также покинуть объединение и осудить действия его руководства. Лубинец поблагодарил омбудсменов Латвии Юриса Янсонау и Литвы Эрике Леонайте за то, что они это уже сделали.
16 января вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подтвердила в Telegram факт отправки в Россию из Австрии без согласования с украинскими властями двух украинских подростков.
"Суть инцидента в том, что австрийский гражданин без ведома соответствующих украинских органов отправил в РФ двух украинских детей под предлогом передачи их родителям", – написала она.
В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
Глава Минреинтеграции Ирина Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.
В декабре Лубинец говорил, что его офис верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.
26 января в Офисе уполномоченного ВР по правам человека заявили, что могут подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, однако их общее количество может быть намного больше – до 150 тыс.", – сказал Лубинец.