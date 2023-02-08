Лубинец заявил о выходе из Европейского института омбудсмена после того, как его руководитель вывез двух украинских детей в РФ

Причиной такого шага Лубинец назвал то, что один правозащитников института вывез двух находившихся в Австрии украинских детей в Россию.

По его данным, это сделал Генеральный секретарь и член правления ЕИО доктор Йозеф Зигеле. Властями Австрии начато официальное расследование таких действий

"Указанное является нарушением статей 49, 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые запрещают осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории и возлагают на оккупационное государство обязанность принять все необходимые меры для облегчения процедуры установления личности детей и регистрации их семейных связей... Насильственная передача детей одной группы в другую, являются одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него", – написал Лубинец.

От отметил, что потребовал у ЕИО провести внутреннее расследование и применить соответствующих санкций к Зигеле, но этого сделано не было.

На видео, опубликованном украинским омбудсменом, он режет ножницами документ, вероятно – свое удостоверение члена ЕИО.

Уполномоченный ВР по правам человека призвал коллег по институту также покинуть объединение и осудить действия его руководства. Лубинец поблагодарил омбудсменов Латвии Юриса Янсонау и Литвы Эрике Леонайте за то, что они это уже сделали.

16 января вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подтвердила в Telegram факт отправки в Россию из Австрии без согласования с украинскими властями двух украинских подростков.

"Суть инцидента в том, что австрийский гражданин без ведома соответствующих украинских органов отправил в РФ двух украинских детей под предлогом передачи их родителям", – написала она.