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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне навязывают детям на оккупированных территориях соцпособия для сбора данных и вывоза их в РФ – ISW

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Оккупанты собирают данные детей на захваченных территориях для их депортации в Россию, говорят эксперты
Оккупанты собирают данные детей на захваченных территориях для их депортации в Россию, говорят эксперты
Фото: EPA

Назначенные Кремлем российские и оккупационные чиновники реализовывают схемы социальных пособий, ориентированные на детей и подростков на оккупированных территориях Украины, чтобы узаконить их вывоз из Украины. Об этом говорится в сводке американского Института исследования войны (ISW) от 6 февраля.

Аналитики отмечают, что уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова встречалась с оккупационными властями Крыма для обсуждения вопроса детей с оккупированных территорий.

"Львова-Белова отметила, что крымское оккупационное правительство способствовало "принятию" детей из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Львова-Белова также сообщила, что организация "Послезавтра" начнет проводить в Крыму "реабилитационные" туры для работы с детьми, нуждающимися в специальной психологической помощи", – говорится в сводке.

ISW ранее сообщал о многочисленных случаях, когда российские оккупационные власти под видом психиатрической и медицинской реабилитации вывозили украинских детей дальше на территорию Украины, контролируемую РФ, или депортировали их непосредственно в Россию.

"Львова-Белова предложила, чтобы дети, чьи личные данные есть в региональном банке данных, смогли найти семью в других регионах Российской Федерации", – говорится в сводке.

По мнению аналитиков, детский омбудсмен РФ, вероятно, работает непосредственно по указанию президента РФ Владимира Путина по созданию "социальных" институтов и программ на оккупированных территориях Украины.

"Реализация "реабилитационных центров" и сбор личных данных детей через эти социальные программы, вероятно, позволят российским оккупационным властям способствовать принудительной депортации и усыновлению украинских детей российскими семьями", – подчеркивается в сводке.

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

15 сентября США ввели санкции против Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека может подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, однако их общее количество может быть намного больше, сообщил 27 января омбудсмен Дмитрий Лубинец. 

Теги: Владимир Путин, Крым, Луганская область, Донецкая область, оккупация, Херсонская область, депортация, Запорожская область, дети, российская агрессия, пособия, война России против Украины, личные данные
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