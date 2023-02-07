Россияне навязывают детям на оккупированных территориях соцпособия для сбора данных и вывоза их в РФ – ISW

Оккупанты собирают данные детей на захваченных территориях для их депортации в Россию, говорят эксперты Фото: EPA

Аналитики отмечают, что уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова встречалась с оккупационными властями Крыма для обсуждения вопроса детей с оккупированных территорий.

"Львова-Белова отметила, что крымское оккупационное правительство способствовало "принятию" детей из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Львова-Белова также сообщила, что организация "Послезавтра" начнет проводить в Крыму "реабилитационные" туры для работы с детьми, нуждающимися в специальной психологической помощи", – говорится в сводке.

ISW ранее сообщал о многочисленных случаях, когда российские оккупационные власти под видом психиатрической и медицинской реабилитации вывозили украинских детей дальше на территорию Украины, контролируемую РФ, или депортировали их непосредственно в Россию.

"Львова-Белова предложила, чтобы дети, чьи личные данные есть в региональном банке данных, смогли найти семью в других регионах Российской Федерации", – говорится в сводке.

По мнению аналитиков, детский омбудсмен РФ, вероятно, работает непосредственно по указанию президента РФ Владимира Путина по созданию "социальных" институтов и программ на оккупированных территориях Украины.

"Реализация "реабилитационных центров" и сбор личных данных детей через эти социальные программы, вероятно, позволят российским оккупационным властям способствовать принудительной депортации и усыновлению украинских детей российскими семьями", – подчеркивается в сводке.