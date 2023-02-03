Информация о сексуальной эксплуатации в РФ похищенного в Украине мальчика не подтвердилась – Офис генпрокурора

После появления в СМИ публикаций о сексуальной эксплуатации малолетнего мальчика, привезенного из Украины, Офис генпрокурора поручил оперативным подразделениям Национальной полиции Украины проверить этот факт.
"Сотрудники киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети интернет-контент и выяснили, что ребенок, которого якобы продавали для интимных встреч, на самом деле родился и живет в России, работает моделью и рекламирует одежду. Фото ребенка размещены в свободном доступе, поэтому любой мог использовать их для создания желаемого контента", – пояснили в ведомстве.
Полицейские установили, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для "интимных встреч" в РФ появилось в одном из закрытых российских Telegram-каналов.
"После этого его распространил ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эта информация была удалена", – говорится в сообщении.
2 февраля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал скриншоты обсуждения цен на съемки сексуального характера с "привезенным из Украины, детдомовским" мальчиком, который "скоро пойдет в школу". На скриншотах приводилось фото ребенка. Омбудсмен отметил, что эти скриншоты взяты из Telegram-каналов, и призвал киберполицию, Национальную полицию и Офис генпрокурора отреагировать на возможное преступление.
В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека по состоянию на январь 2023 года верифицировал вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, однако их общее количество может быть намного больше, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По данным портала "Дети войны", по состоянию на 3 февраля из Украины в РФ депортировано 16 011 детей, вернуть удалось только 126 несовершеннолетних.