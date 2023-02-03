Информация о сексуальной эксплуатации в РФ похищенного в Украине мальчика не подтвердилась – Офис генпрокурора

Правоохранители проверили информацию о якобы продаже похищенных в Украине детей для "интимных встреч" Фото: radiosvoboda.org

После появления в СМИ публикаций о сексуальной эксплуатации малолетнего мальчика, привезенного из Украины, Офис генпрокурора поручил оперативным подразделениям Национальной полиции Украины проверить этот факт.

"Сотрудники киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети интернет-контент и выяснили, что ребенок, которого якобы продавали для интимных встреч, на самом деле родился и живет в России, работает моделью и рекламирует одежду. Фото ребенка размещены в свободном доступе, поэтому любой мог использовать их для создания желаемого контента", – пояснили в ведомстве.

Полицейские установили, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для "интимных встреч" в РФ появилось в одном из закрытых российских Telegram-каналов.

"После этого его распространил ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эта информация была удалена", – говорится в сообщении.

2 февраля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал скриншоты обсуждения цен на съемки сексуального характера с "привезенным из Украины, детдомовским" мальчиком, который "скоро пойдет в школу". На скриншотах приводилось фото ребенка. Омбудсмен отметил, что эти скриншоты взяты из Telegram-каналов, и призвал киберполицию, Национальную полицию и Офис генпрокурора отреагировать на возможное преступление.