ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера – омбудсмен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из Украины в РФ депортировано 16 011 детей
Из Украины в РФ депортировано 16 011 детей
Фото: depositphotos.com

Россияне похищают детей из Украины, а затем снимают с ними видео сексуального характера. Об этом 2 февраля сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Он отметил, что об этом стало известно из Telegram-каналов. Жертвами становятся дети, не имеющие родственников.

"Расценки" составляют сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который скоро пойдет в школу, предлагают 250 тыс. рублей (130 тыс. грн)", – рассказал Лубинец. 

Он призвал киберполицию, Национальную полицию и Офис генпрокурора принять "надлежащие меры" реагирования относительно возможного преступления, чтобы "найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой". 

"Нельзя словами описать весь спектр эмоций. Российская Федерация коварно угоняет, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?" написал Лубинец.


Контекст:

Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович сообщила 30 сентября 2022 года в медиацентре "Украина – Укринформ", что в Украине более 67 тыс. детей находятся без родительской опеки, из них усыновлены могут быть только 16 тыс.

Как написал центр прав человека ZMINA, замдиректора департамента по защите прав детей и обеспечения стандартов равенства Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк 13 августа рассказывал, что с начала полномасштабной войны без родительской опеки в Украине остались 3182 ребенка, в том числе 541 – непосредственно из-за войны.

По данным портала "Деты войны" по состоянию на 3 февраля, из Украины в РФ депортировано 16 011 детей, вернуть удалось только 126 несовершеннолетних. 

Теги: Россия, Украина, полиция, жертвы, дети, преступление, насилие, Дмитрий Лубинец, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Команда украинского военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинского военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Галина ГРИШИНА
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
Галина ГРИШИНА
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Галина ГРИШИНА
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
Галина ГРИШИНА
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
Галина ГРИШИНА
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Галина ГРИШИНА
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (83235)
2
Квиткова снялась топлес на пляже (36097)
3
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (24884)
4
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (24093)
5
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах (22996)
6
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад (15339)
7
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя (14656)
8
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (14441)
 
 
 
 