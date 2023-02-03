Россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера – омбудсмен

Он отметил, что об этом стало известно из Telegram-каналов. Жертвами становятся дети, не имеющие родственников.
"Расценки" составляют сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который скоро пойдет в школу, предлагают 250 тыс. рублей (130 тыс. грн)", – рассказал Лубинец.
Он призвал киберполицию, Национальную полицию и Офис генпрокурора принять "надлежащие меры" реагирования относительно возможного преступления, чтобы "найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой".
"Нельзя словами описать весь спектр эмоций. Российская Федерация коварно угоняет, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?" –написал Лубинец.
Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович сообщила 30 сентября 2022 года в медиацентре "Украина – Укринформ", что в Украине более 67 тыс. детей находятся без родительской опеки, из них усыновлены могут быть только 16 тыс.
Как написал центр прав человека ZMINA, замдиректора департамента по защите прав детей и обеспечения стандартов равенства Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк 13 августа рассказывал, что с начала полномасштабной войны без родительской опеки в Украине остались 3182 ребенка, в том числе 541 – непосредственно из-за войны.
По данным портала "Деты войны" по состоянию на 3 февраля, из Украины в РФ депортировано 16 011 детей, вернуть удалось только 126 несовершеннолетних.