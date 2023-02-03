Россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера – омбудсмен

Он отметил, что об этом стало известно из Telegram-каналов. Жертвами становятся дети, не имеющие родственников.

"Расценки" составляют сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который скоро пойдет в школу, предлагают 250 тыс. рублей (130 тыс. грн)", – рассказал Лубинец.

Он призвал киберполицию, Национальную полицию и Офис генпрокурора принять "надлежащие меры" реагирования относительно возможного преступления, чтобы "найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой".

"Нельзя словами описать весь спектр эмоций. Российская Федерация коварно угоняет, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?" –написал Лубинец.



