Еврокомиссия отправит в Украину экспертов для работы над реформой системы опеки и защиты детей

"Одним из условий для вступления в ЕС для нас является отказ от детдомов. Их должно заменить семейное воспитание. Как и многие страны Центральной и Восточной Европы, Украина унаследовала систему крупных интернатных заведений для детей и взрослых. Это пережиток советской системы", – сказала Зеленская.
Она отметила, что это "двойной вызов" для государства, поскольку переход от интернатной системы к семейным формам воспитания следует осуществлять во время войны, развязанной Россией.
Как отметила первая леди, 343 приемные семьи, воспитывающие 1386 детей, из-за войны стали внутренне перемещенными лицами. Еще 706 семей с 3093 детьми уехали за границу.
О реформе системы опеки и защиты детей говорил и президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с фон дер Ляйен 2 февраля. Он подчеркнул, что они договорились, что Еврокомиссия поможет Украине начать изменения.
"Вместо имеющейся у нас системы интернатов, которая является наследством советских времен, мы хотим создать новую систему детских домов семейного типа, но на системной основе, с открытием специального офиса для разработки этой большой, важной для наших деток реформы. И это не только институциональное изменение. Война подталкивает нас. Это важное цивилизационное изменение для Украины. Это совсем другое отношение к человеку, другое, правильное отношение к семье и обществу в целом", – сказал президент.
Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович сообщила 30 сентября 2022 года в медиацентре "Украина – Укринформ", что в Украине более 67 тыс. детей находятся без родительской опеки, из них усыновлены могут быть только 16 тыс.
Как написал центр прав человека ZMINA, замдиректора департамента по защите прав детей и обеспечения стандартов равенства Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк 13 августа рассказывал, что с начала полномасштабной войны без родительской опеки в Украине остались 3182 ребенка, в том числе 541 – непосредственно из-за войны.