Еврокомиссия отправит в Украину экспертов для работы над реформой системы опеки и защиты детей

"Одним из условий для вступления в ЕС для нас является отказ от детдомов. Их должно заменить семейное воспитание. Как и многие страны Центральной и Восточной Европы, Украина унаследовала систему крупных интернатных заведений для детей и взрослых. Это пережиток советской системы", – сказала Зеленская.

Она отметила, что это "двойной вызов" для государства, поскольку переход от интернатной системы к семейным формам воспитания следует осуществлять во время войны, развязанной Россией.

Как отметила первая леди, 343 приемные семьи, воспитывающие 1386 детей, из-за войны стали внутренне перемещенными лицами. Еще 706 семей с 3093 детьми уехали за границу.

О реформе системы опеки и защиты детей говорил и президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с фон дер Ляйен 2 февраля. Он подчеркнул, что они договорились, что Еврокомиссия поможет Украине начать изменения.

"Вместо имеющейся у нас системы интернатов, которая является наследством советских времен, мы хотим создать новую систему детских домов семейного типа, но на системной основе, с открытием специального офиса для разработки этой большой, важной для наших деток реформы. И это не только институциональное изменение. Война подталкивает нас. Это важное цивилизационное изменение для Украины. Это совсем другое отношение к человеку, другое, правильное отношение к семье и обществу в целом", – сказал президент.