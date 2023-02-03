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Еврокомиссия отправит в Украину экспертов для работы над реформой системы опеки и защиты детей

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Более 67 тыс. детей в Украине находятся без родительской опеки
Более 67 тыс. детей в Украине находятся без родительской опеки
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия отправит в Украину экспертов для работы над реформой системы опеки и защиты детей. Об этом на встрече 2 февраля договорились президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и первая леди Украины Елена Зеленская, сообщила пресс-служба ОП.

"Одним из условий для вступления в ЕС для нас является отказ от детдомов. Их должно заменить семейное воспитание. Как и многие страны Центральной и Восточной Европы, Украина унаследовала систему крупных интернатных заведений для детей и взрослых. Это пережиток советской системы", – сказала Зеленская. 

Она отметила, что это "двойной вызов" для государства, поскольку переход от интернатной системы к семейным формам воспитания следует осуществлять во время войны, развязанной Россией.

Как отметила первая леди, 343 приемные семьи, воспитывающие 1386 детей, из-за войны стали внутренне перемещенными лицами. Еще 706 семей с 3093 детьми уехали за границу.

О реформе системы опеки и защиты детей говорил и президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с фон дер Ляйен 2 февраля. Он подчеркнул, что они договорились, что Еврокомиссия поможет Украине начать изменения. 

"Вместо имеющейся у нас системы интернатов, которая является наследством советских времен, мы хотим создать новую систему детских домов семейного типа, но на системной основе, с открытием специального офиса для разработки этой большой, важной для наших деток реформы. И это не только институциональное изменение. Война подталкивает нас. Это важное цивилизационное изменение для Украины. Это совсем другое отношение к человеку, другое, правильное отношение к семье и обществу в целом", – сказал президент.

Контекст:

Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович сообщила 30 сентября 2022 года в медиацентре "Украина – Укринформ", что в Украине более 67 тыс. детей находятся без родительской опеки, из них усыновлены могут быть только 16 тыс.

Как написал центр прав человека ZMINA, замдиректора департамента по защите прав детей и обеспечения стандартов равенства Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк 13 августа рассказывал, что с начала полномасштабной войны без родительской опеки в Украине остались 3182 ребенка, в том числе 541 – непосредственно из-за войны.

Теги: Россия, Еврокомиссия, Европейская комиссия, детдом, дети, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, реформа, Елена Зеленская, родители, ЕС, Оксана Жолнович
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