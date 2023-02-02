"Война подталкивает нас". Еврокомиссия поможет Украине начать реформу системы опеки и защиты детей – Зеленский

"Мы договорились с госпожой Урсулой, что Еврокомиссия поможет нам начать реформу системы опеки, защиты детей. Для нас это очень важно, – сказал Зеленский. – Вместо имеющейся у нас системы интернатов, которая является наследством советского времени, мы хотим создать новую систему детских домов семейного типа, но на системной основе, с открытием специального офиса для разработки этой большой, важной для наших деток реформы. И это не только институциональное изменение. Война подталкивает нас. Это важное цивилизационное изменение для Украины. Это совсем другое отношение к человеку, другое, правильное отношение к семье и обществу в целом".

По словам Зеленского, этот и другие гуманитарные направления – в повестке сегодняшней встречи главы Еврокомиссии и первой леди Украины Елены Зеленской.

Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович говорила 30 сентября 2022 года в медиацентре "Украина – Укринформ", что в Украине более 67 тыс. детей находятся без родительской опеки, из них усыновлены могут быть только 16 тыс.

Как пишет центр прав человека Zmina, замдиректора департамента по защите прав детей и обеспечения стандартов равенства Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк 13 августа рассказывал, что с начала полномасштабной войны без родительской опеки в Украине остались 3182 ребенка, в том числе 541 – непосредственно из-за войны.