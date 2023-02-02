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"Война подталкивает нас". Еврокомиссия поможет Украине начать реформу системы опеки и защиты детей – Зеленский

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Зеленский: Война подталкивает нас. Это важное цивилизационное изменение для Украины
Зеленский: Война подталкивает нас. Это важное цивилизационное изменение для Украины
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Европейская комиссия поможет начать Украине реформу системы опеки и защиты детей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 февраля на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, видеозапись мероприятия обнародовали в Telegram-канале главы Украинского государства.

"Мы договорились с госпожой Урсулой, что Еврокомиссия поможет нам начать реформу системы опеки, защиты детей. Для нас это очень важно, – сказал Зеленский. – Вместо имеющейся у нас системы интернатов, которая является наследством советского времени, мы хотим создать новую систему детских домов семейного типа, но на системной основе, с открытием специального офиса для разработки этой большой, важной для наших деток реформы. И это не только институциональное изменение. Война подталкивает нас. Это важное цивилизационное изменение для Украины. Это совсем другое отношение к человеку, другое, правильное отношение к семье и обществу в целом". 

По словам Зеленского, этот и другие гуманитарные направления – в повестке сегодняшней встречи главы Еврокомиссии и первой леди Украины Елены Зеленской. 

Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович говорила 30 сентября 2022 года в медиацентре "Украина – Укринформ", что в Украине более 67 тыс. детей находятся без родительской опеки, из них усыновлены могут быть только 16 тыс.

Как пишет центр прав человека Zmina, замдиректора департамента по защите прав детей и обеспечения стандартов равенства Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк 13 августа рассказывал, что с начала полномасштабной войны без родительской опеки в Украине остались 3182 ребенка, в том числе 541 – непосредственно из-за войны.

Контекст:

Фон дер Ляйен приехала в Киев сегодня утром. Она примет участие в саммите Украина – ЕС, который пройдет 3 февраля в украинской столице. Сегодня глава Еврокомиссии встретилась с Зеленским и передала ему отчет Еврокомиссии по второй части ответов Украины на опросник, заполненный в рамках процесса получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Еврокомиссия, Европейская комиссия, интернат, дети, Владимир Зеленский, саммит, детский дом
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