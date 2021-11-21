В домах ребенка в Украине находятся 2,5 тыс. детей до трех лет – "Украинская сеть по правам ребенка"

Правозащитники считают, что самых маленьких нужно воспитывать в семьях Фото: pixabay.com

"Мы хотим показать не масштаб, а ничтожность проблемы, с которой власть не в состоянии справиться. Пусть пока нет ресурса позаботиться обо всех 90 тыс. детей, которые находятся в интернатных заведениях, но для 2,5 тыс. самых маленьких можно найти способы семейного воспитания", – сказала она.

По словам правозащитницы, в среднем один такой ребенок приходится в Украине на две объединенные территориальные общины.

"Неужели община не может позаботиться о них?", – подчеркнула Касьянова.

В организации также поделились информацией об основных причинах попадания детей в такие дома. На первом месте (42,6%) – злоупотребление со стороны родителей и небрежное отношение к детям.