В России украинских детей идеологически перевоспитывают в лагерях – исследование Йельского университета

По оценке исследователей, Россия переместила в сеть центров перевоспитания и усыновления не менее 6 тыс. украинских детей. При этом отмечается, что фактическая цифра может быть значительно выше.

Большинство лагерей, в которые детей вывозили якобы на отдых, занимались пророссийским перевоспитанием, а некоторые лагеря проводили военную подготовку детей и препятствовали их возвращению к родителям в Украину.

Из этих лагерей 12 сосредоточены вокруг Черного моря, семь – в оккупированном Крыму. Еще 10 расположены вокруг крупных городов – городов Москвы, Казани и Екатеринбурга, 11 лагерей расположены более чем в 800 км от границы Украины с Россией, в том числе два лагеря в Сибири и один на Дальнем Востоке. Точное количество объектов, вероятно, значительно больше, чем 43, отмечается в отчете. Авторы документы определили два объекта, связанных с депортацией сирот: психиатрическую больницу и семейный центр.

Основной целью лагерей, по-видимому, является политическое перевоспитание: этим занимаются по меньшей мере 32 лагеря, выявленных Йельским комитетом по правам человека. Многочисленные лагеря, одобренные Российской Федерацией, рекламируются как "программы интеграции" с очевидной целью интеграции детей из Украины в пророссийское видение национальной культуры, истории и общества, говорится в исследовании.

При этом согласие родителей на вывоз детей в лагеря зачастую получается под принуждением и регулярно нарушается, сказано в отчете. Некоторые родители говорят, что отказывались отпускать своих детей, но их все равно отправляли. Во многих случаях можно поставить под сомнение осмысленное согласие родителей, так как условия войны и угроза со стороны оккупационных сил представляет собой условия принуждения, пишут исследователи. Детей в ряде случаев не отпускают домой из некоторых лагерей. Некоторые родители сообщают, что они не могут установить местонахождение своего ребенка.

В исследовании отмечается, что операция централизованно координируется федеральным правительством России и включает в себя все уровни правительства.

Авторы исследования подчеркивают, что все эти факты являются нарушением четвертой Женевской конвенции и Конвенции о правах ребенка, участником которых является РФ. Они содержат правовые нормы обращения с детьми, разлученными со своими семьями во время войны.

"Нарушение первоначального согласия, насильственная передача детей и отказ вернуть детей их родителям представляют собой потенциальные нарушения международного гуманитарного права и прав человека", – говорится в отчете.