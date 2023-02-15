В России украинских детей идеологически перевоспитывают в лагерях – исследование Йельского университета

По оценке исследователей, Россия переместила в сеть центров перевоспитания и усыновления не менее 6 тыс. украинских детей. При этом отмечается, что фактическая цифра может быть значительно выше.
Большинство лагерей, в которые детей вывозили якобы на отдых, занимались пророссийским перевоспитанием, а некоторые лагеря проводили военную подготовку детей и препятствовали их возвращению к родителям в Украину.
Из этих лагерей 12 сосредоточены вокруг Черного моря, семь – в оккупированном Крыму. Еще 10 расположены вокруг крупных городов – городов Москвы, Казани и Екатеринбурга, 11 лагерей расположены более чем в 800 км от границы Украины с Россией, в том числе два лагеря в Сибири и один на Дальнем Востоке. Точное количество объектов, вероятно, значительно больше, чем 43, отмечается в отчете. Авторы документы определили два объекта, связанных с депортацией сирот: психиатрическую больницу и семейный центр.
Основной целью лагерей, по-видимому, является политическое перевоспитание: этим занимаются по меньшей мере 32 лагеря, выявленных Йельским комитетом по правам человека. Многочисленные лагеря, одобренные Российской Федерацией, рекламируются как "программы интеграции" с очевидной целью интеграции детей из Украины в пророссийское видение национальной культуры, истории и общества, говорится в исследовании.
При этом согласие родителей на вывоз детей в лагеря зачастую получается под принуждением и регулярно нарушается, сказано в отчете. Некоторые родители говорят, что отказывались отпускать своих детей, но их все равно отправляли. Во многих случаях можно поставить под сомнение осмысленное согласие родителей, так как условия войны и угроза со стороны оккупационных сил представляет собой условия принуждения, пишут исследователи. Детей в ряде случаев не отпускают домой из некоторых лагерей. Некоторые родители сообщают, что они не могут установить местонахождение своего ребенка.
В исследовании отмечается, что операция централизованно координируется федеральным правительством России и включает в себя все уровни правительства.
Авторы исследования подчеркивают, что все эти факты являются нарушением четвертой Женевской конвенции и Конвенции о правах ребенка, участником которых является РФ. Они содержат правовые нормы обращения с детьми, разлученными со своими семьями во время войны.
"Нарушение первоначального согласия, насильственная передача детей и отказ вернуть детей их родителям представляют собой потенциальные нарушения международного гуманитарного права и прав человека", – говорится в отчете.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.
Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно, сообщил 14 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека может подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, однако их общее количество может быть намного больше, сообщил Лубинец 27 января.