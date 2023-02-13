Лубинец заявил, что не получил конкретных ответов от Европейского института омбудсмана на свои письма о похищении украинских детей из Австрии

8 февраля Лубинец заявил о выходе из Европейского института омбудсмана.Причиной такого шага Лубинец назвал то, что один из правозащитников института вывез двух находившихся в Австрии украинских детей в Россию.

"Действительно, произошел позорный случай. Мы с этим отдельно разбираемся. Он не просто член этой организации – он исполнительный секретарь, этот Йозеф Зигеле. Он представитель Австрии. И мы получили информацию, что он лично забрал двух украинских детей с территории Австрии, которые там находились абсолютно законно. Более того, это дети из Луганской области. Перед тем, как попасть в Австрию, они некоторое время находились во Львовской области, были все письменные разрешения от их родителей, чтобы соответственные органы украинские занимались их перемещением и чтобы они проживали в Австрии", – сказал он.

Лубинец добавил, что дети официально были поставлены на консульский учет и власти Австрии были об этом уведомлены.

"Господин Зигеле их забирает физически (мы сейчас разбираемся, как он это сделал) и физически доставляет в Россию. По нашей информации, вероятно, он сделал это самолетом через Анкару и прилетел в Москву, где лично их передал представителям РФ. То есть, знаете, такая доставка по вызову украинских детей с территории Европы прямо в Москву", – заявил омбудсмен.

По его словам, он написал письмо на имя президента организации с требованием созвать ее заседание по этому вопросу. Также Лубинец потребовал, чтобы Зигеле исключили из организации.

"На первое письмо я не получил никакого ответа. Прислали такой ответ, что "господин Зигеле, когда это делал, не был представителем этой организации". То есть, ночью господин Зигеле является представителем организации, когда спит, а когда днем он физически забирает украинских детей и перевозит их в Россию, то он обычный гражданин Австрии. Я написал второе письмо, где поставил более жесткие требования по поводу исключения, обсуждения этого вопроса и осуждения. На сторое письмо я вообще получил какое-то странное письмо, неофициальное, по электронному адресу, что ответ мне не могут отправить, потому что заблокирован рабочий компьютер. После этого я понял, что президент этой организации поддерживает действия Йозефа Зигеле", – сказал Лубинец.

Он добавил, что больше не может находиться в этой организации.

Омбудсмен сообщил, что в Австрии открыли уголовное производство, а Зигеле приостановили адвокатское удостоверение и изъяли компьютерную технику, которую сейчас проверяют.

"Надеюсь, он будет на скамье подсудимых как человек, который непосредственно участвовал в похищении двух украинских детей", – сказал он.

16 января вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подтвердила в Telegram факт отправки в Россию из Австрии без согласования с украинскими властями двух украинских подростков.

"Суть инцидента в том, что австрийский гражданин без ведома соответствующих украинских органов отправил в РФ двух украинских детей под предлогом передачи их родителям", – написала она.