ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лубинец заявил, что не получил конкретных ответов от Европейского института омбудсмана на свои письма о похищении украинских детей из Австрии

Лубинец: Надеюсь, Загеле будет на скамье подсудимых
Лубинец: Надеюсь, Загеле будет на скамье подсудимых
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил в эфире "Радио NV" 11 февраля, что не получил конкретных ответов от Европейского института омбудсмана на свои письма по поводу инцидента с похищением двух украинских детей.

8 февраля Лубинец заявил о выходе из Европейского института омбудсмана.Причиной такого шага Лубинец назвал то, что один из правозащитников института вывез двух находившихся в Австрии украинских детей в Россию. 

"Действительно, произошел позорный случай. Мы с этим отдельно разбираемся. Он не просто член этой организации – он исполнительный секретарь, этот Йозеф Зигеле. Он представитель Австрии. И мы получили информацию, что он лично забрал двух украинских детей с территории Австрии, которые там находились абсолютно законно. Более того, это дети из Луганской области. Перед тем, как попасть в Австрию, они некоторое время находились во Львовской области, были все письменные разрешения от их родителей, чтобы соответственные органы украинские занимались их перемещением и чтобы они проживали в Австрии", – сказал он.

Лубинец добавил, что дети официально были поставлены на консульский учет и власти Австрии были об этом уведомлены.

"Господин Зигеле их забирает физически (мы сейчас разбираемся, как он это сделал) и физически доставляет в Россию. По нашей информации, вероятно, он сделал это самолетом через Анкару и прилетел в Москву, где лично их передал представителям РФ. То есть, знаете, такая доставка по вызову украинских детей с территории Европы прямо в Москву", – заявил омбудсмен.

По его словам, он написал письмо на имя президента организации с требованием созвать ее заседание по этому вопросу. Также Лубинец потребовал, чтобы Зигеле исключили из организации.

"На первое письмо я не получил никакого ответа. Прислали такой ответ, что "господин Зигеле, когда это делал, не был представителем этой организации". То есть, ночью господин Зигеле является представителем организации, когда спит, а когда днем он физически забирает украинских детей и перевозит их в Россию, то он обычный гражданин Австрии. Я написал второе письмо, где поставил более жесткие требования по поводу исключения, обсуждения этого вопроса и осуждения. На сторое письмо я вообще получил какое-то странное письмо, неофициальное, по электронному адресу, что ответ мне не могут отправить, потому что заблокирован рабочий компьютер. После этого я понял, что президент этой организации поддерживает действия Йозефа Зигеле", – сказал Лубинец.

Он добавил, что больше не может находиться в этой организации.

Омбудсмен сообщил, что в Австрии открыли уголовное производство, а Зигеле приостановили адвокатское удостоверение и изъяли компьютерную технику, которую сейчас проверяют. 

"Надеюсь, он будет на скамье подсудимых как человек, который непосредственно участвовал в похищении двух украинских детей", – сказал он.

16 января вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подтвердила в Telegram факт отправки в Россию из Австрии без согласования с украинскими властями двух украинских подростков.

"Суть инцидента в том, что австрийский гражданин без ведома соответствующих украинских органов отправил в РФ двух украинских детей под предлогом передачи их родителям", – написала она.

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

В декабре Лубинец говорил, что его офис верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

26 января в офисе уполномоченного ВР по правам человека  заявили, что могут подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, однако их общее количество может быть намного больше – до 150 тыс.", – сказал Лубинец.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Австрия, депортация, дети, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео
  Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео
Галина ГРИШИНА
"От фашистов, убивающих украинцев, вы ждали другого?" Гордон дал совет Мироновой, которая возмутилась отношением властей РФ к Ахеджаковой
"От фашистов, убивающих украинцев, вы ждали другого?" Гордон дал совет Мироновой, которая возмутилась отношением властей РФ к Ахеджаковой
Галина ГРИШИНА
Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети
Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Галина ГРИШИНА
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Галина ГРИШИНА
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Галина ГРИШИНА
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Галина ГРИШИНА
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
Галина ГРИШИНА
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галина ГРИШИНА
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
Галина ГРИШИНА
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (76640)
2
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (60703)
3
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото (38569)
4
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (35840)
5
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (34970)
6
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри (30375)
7
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (28440)
8
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые (22611)
 
 
 
 