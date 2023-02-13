Лубинец заявил, что не получил конкретных ответов от Европейского института омбудсмана на свои письма о похищении украинских детей из Австрии

8 февраля Лубинец заявил о выходе из Европейского института омбудсмана.Причиной такого шага Лубинец назвал то, что один из правозащитников института вывез двух находившихся в Австрии украинских детей в Россию.
"Действительно, произошел позорный случай. Мы с этим отдельно разбираемся. Он не просто член этой организации – он исполнительный секретарь, этот Йозеф Зигеле. Он представитель Австрии. И мы получили информацию, что он лично забрал двух украинских детей с территории Австрии, которые там находились абсолютно законно. Более того, это дети из Луганской области. Перед тем, как попасть в Австрию, они некоторое время находились во Львовской области, были все письменные разрешения от их родителей, чтобы соответственные органы украинские занимались их перемещением и чтобы они проживали в Австрии", – сказал он.
Лубинец добавил, что дети официально были поставлены на консульский учет и власти Австрии были об этом уведомлены.
"Господин Зигеле их забирает физически (мы сейчас разбираемся, как он это сделал) и физически доставляет в Россию. По нашей информации, вероятно, он сделал это самолетом через Анкару и прилетел в Москву, где лично их передал представителям РФ. То есть, знаете, такая доставка по вызову украинских детей с территории Европы прямо в Москву", – заявил омбудсмен.
По его словам, он написал письмо на имя президента организации с требованием созвать ее заседание по этому вопросу. Также Лубинец потребовал, чтобы Зигеле исключили из организации.
"На первое письмо я не получил никакого ответа. Прислали такой ответ, что "господин Зигеле, когда это делал, не был представителем этой организации". То есть, ночью господин Зигеле является представителем организации, когда спит, а когда днем он физически забирает украинских детей и перевозит их в Россию, то он обычный гражданин Австрии. Я написал второе письмо, где поставил более жесткие требования по поводу исключения, обсуждения этого вопроса и осуждения. На сторое письмо я вообще получил какое-то странное письмо, неофициальное, по электронному адресу, что ответ мне не могут отправить, потому что заблокирован рабочий компьютер. После этого я понял, что президент этой организации поддерживает действия Йозефа Зигеле", – сказал Лубинец.
Он добавил, что больше не может находиться в этой организации.
Омбудсмен сообщил, что в Австрии открыли уголовное производство, а Зигеле приостановили адвокатское удостоверение и изъяли компьютерную технику, которую сейчас проверяют.
"Надеюсь, он будет на скамье подсудимых как человек, который непосредственно участвовал в похищении двух украинских детей", – сказал он.
16 января вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подтвердила в Telegram факт отправки в Россию из Австрии без согласования с украинскими властями двух украинских подростков.
"Суть инцидента в том, что австрийский гражданин без ведома соответствующих украинских органов отправил в РФ двух украинских детей под предлогом передачи их родителям", – написала она.
В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
Глава Минреинтеграции Ирина Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.
В декабре Лубинец говорил, что его офис верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.
26 января в офисе уполномоченного ВР по правам человека заявили, что могут подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, однако их общее количество может быть намного больше – до 150 тыс.", – сказал Лубинец.