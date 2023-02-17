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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине погиб росийский военный, снимавшийся за спиной Путина в новогоднем обращении

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31 декабря Путин вместо традиционного обращения на фоне Кремля выступил в окружении военных
31 декабря Путин вместо традиционного обращения на фоне Кремля выступил в окружении военных
Скриншот: "Россия 1" / rbc.ru

Российский старший лейтенант Юрий Шнайдер, участвовавший в записи новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина, погиб в Украине. О его смерти в Twitter сообщил пользователь Necro Mancer, собирающий данные о погибших. Также информацию о смерти Шнайдера "Новой газете Европа" подтвердили двое его знакомых.

Знакомый Шнайдера Григорий рассказал, что он погиб 7 февраля в районе Кременной в Луганской области. По его словам, Шнайдер был командиром взвода и умер от осколочных ранений.


Фото: novayagazeta.eu
Фото: novayagazeta.eu

Шнайдер родился в Большемуртинском районе Красноярского края, окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, а среди военных был известен по прозвищу Круг.

31 декабря 2022 года Путин наградил лейтенанта Шнайдера орденом Мужества "за отражение мощной атаки противника". После награждения Шнайдера вместе с другими военнослужащими пригласили сняться в новогоднем обращении президента РФ. 12 января Шнайдер вернулся на передовую.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин записал новогоднее обращение к россиянам на фоне группы людей в военной форме. В этот раз Путин изменил традиции, согласно которой он все свои обращения, кроме самого первого, записывал на фоне Кремля. Никаких новогодних атрибутов в видеообращении также не было. 

В обращении российский президент заявил, что это был год "важнейших шагов к обретению полного суверенитета России". События 2022 года, в котором российские войска по приказу Путина начали широкомасштабное военное вторжение в Украину, он назвал "судьбоносными" и "поворотными".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, военные, вторжение, новогоднее обращение, война России против Украины, погибшие
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