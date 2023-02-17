В Украине погиб росийский военный, снимавшийся за спиной Путина в новогоднем обращении

Знакомый Шнайдера Григорий рассказал, что он погиб 7 февраля в районе Кременной в Луганской области. По его словам, Шнайдер был командиром взвода и умер от осколочных ранений.
Шнайдер родился в Большемуртинском районе Красноярского края, окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, а среди военных был известен по прозвищу Круг.
31 декабря 2022 года Путин наградил лейтенанта Шнайдера орденом Мужества "за отражение мощной атаки противника". После награждения Шнайдера вместе с другими военнослужащими пригласили сняться в новогоднем обращении президента РФ. 12 января Шнайдер вернулся на передовую.
Президент РФ Владимир Путин записал новогоднее обращение к россиянам на фоне группы людей в военной форме. В этот раз Путин изменил традиции, согласно которой он все свои обращения, кроме самого первого, записывал на фоне Кремля. Никаких новогодних атрибутов в видеообращении также не было.
В обращении российский президент заявил, что это был год "важнейших шагов к обретению полного суверенитета России". События 2022 года, в котором российские войска по приказу Путина начали широкомасштабное военное вторжение в Украину, он назвал "судьбоносными" и "поворотными".