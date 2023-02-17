Оккупанты 10 раз за день обстреляли Херсонскую общину, погиб человек – горсовет

"На вечер 17 февраля армия РФ 10 раз обстреляла Херсонскую общину. Под огнем находились микрорайон Остров, Житлоселище, село Садовое", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов погиб житель Садового, уточнили в горсовете.
Там добавили, что в результате действий оккупантов повреждено здание Херсонского факультета Одесского университета МВД, здание визового центра, также разрушены частные дома.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.