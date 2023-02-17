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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 10 раз за день обстреляли Херсонскую общину, погиб человек – горсовет

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В Херсоне зафиксированы новые разрушения в результате обстрелов со стороны российских оккупантов
В Херсоне зафиксированы новые разрушения в результате обстрелов со стороны российских оккупантов
Фото: Херсонська міська рада / Telegram

В пятницу, 17 февраля, оккупационные войска несколько раз обстреляли Херсон и окрестности. В результате обстрелов погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета в Telegram.

"На вечер 17 февраля армия РФ 10 раз обстреляла Херсонскую общину. Под огнем находились микрорайон Остров, Житлоселище, село Садовое", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов погиб житель Садового, уточнили в горсовете.

Там добавили, что в результате действий оккупантов повреждено здание Херсонского факультета Одесского университета МВД, здание визового центра, также разрушены частные дома.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете. 

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, горсовет, армия РФ, вторжение, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты, деоккупация
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