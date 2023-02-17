Обстрелы Херсонской области. Оккупанты били по жилым кварталам, три человека погибли, семеро получили ранения

В Херсоне оккупанты попали в торговый порт и жилые дома Фото: ЕРА

Противник использовал реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки и беспилотники.

"Херсон российская армия атаковала девять раз – под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы города. Оккупанты попали в торговый порт и жилые дома", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, за сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли три мирных жителя, еще семь человек получили ранения.