Обстрелы Херсонской области. Оккупанты били по жилым кварталам, три человека погибли, семеро получили ранения

Противник использовал реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки и беспилотники.
"Херсон российская армия атаковала девять раз – под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы города. Оккупанты попали в торговый порт и жилые дома", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, за сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли три мирных жителя, еще семь человек получили ранения.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.