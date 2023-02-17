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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Херсонской области. Оккупанты били по жилым кварталам, три человека погибли, семеро получили ранения

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В Херсоне оккупанты попали в торговый порт и жилые дома
В Херсоне оккупанты попали в торговый порт и жилые дома
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за прошедшие сутки 76 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом 17 февраля в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

Противник использовал реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки и беспилотники.

"Херсон российская армия атаковала девять раз – под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы города. Оккупанты попали в торговый порт и жилые дома", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, за сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли три мирных жителя, еще семь человек получили ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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