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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области эксгумировали тела восьми человек, погибших во время российской оккупации – полиция

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Правоохранители обследовали Высокополье, Большую Александровку и Малую Александровку
Правоохранители обследовали Высокополье, Большую Александровку и Малую Александровку
Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

В Херсонской области эксгумировали тела погибших во время российской оккупации. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 15 февраля в Facebook.

Начальник отдела следственного управления полиции Херсонщины Олег Мальчевский рассказал, что четыре осмотра были проведены на кладбище в поселке городского типа Высокополье.

"Здесь правоохранители эксгумировали тела двух мужчин и двух женщин, погибших от осколков снарядов после артиллерийских обстрелов со стороны российских войск", – говорится в сообщении.

Еще два человека были эксгумированы в поселке городского типа Большая Александровка.

"Их оккупанты расстреляли во дворе домовладения одного из пострадавших. Также аналогичные мероприятия были проведены в селе Малая Александровка. Здесь оккупанты убили 77-летнюю женщину, у которой внук проходит службу в рядах ВСУ. Пострадавшую со следами насильственной смерти в конце апреля прошлого года в ее домовладении обнаружил сосед, при этом у женщины были похищены два мобильных телефона. Кроме того, по вине агрессоров погиб 36-летний житель села. Он подорвался на вражеской мине", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid034tWVQYx1SMEUAPgg86TTpAZsAYCLwAQzzJotRR2zv43w7arFxTcymsSQKyX6k2kUl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, Херсонская область, война России против Украины, погибшие, эксгумация
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