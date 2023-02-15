В Херсонской области эксгумировали тела восьми человек, погибших во время российской оккупации – полиция

Начальник отдела следственного управления полиции Херсонщины Олег Мальчевский рассказал, что четыре осмотра были проведены на кладбище в поселке городского типа Высокополье.

"Здесь правоохранители эксгумировали тела двух мужчин и двух женщин, погибших от осколков снарядов после артиллерийских обстрелов со стороны российских войск", – говорится в сообщении.

Еще два человека были эксгумированы в поселке городского типа Большая Александровка.

"Их оккупанты расстреляли во дворе домовладения одного из пострадавших. Также аналогичные мероприятия были проведены в селе Малая Александровка. Здесь оккупанты убили 77-летнюю женщину, у которой внук проходит службу в рядах ВСУ. Пострадавшую со следами насильственной смерти в конце апреля прошлого года в ее домовладении обнаружил сосед, при этом у женщины были похищены два мобильных телефона. Кроме того, по вине агрессоров погиб 36-летний житель села. Он подорвался на вражеской мине", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).