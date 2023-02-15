14 февраля Россия 38 раз обстреляла Херсонскую область, областной центр подвергся атакам девять раз – ОВА

Об этом утром 15 февраля проинформировала Херсонская областная государственная военная администрация.

"Российские захватчики 38 раз обстреляли Херсонскую область. Мирные населенные пункты страдали от атак из РСЗО, минометов и артиллерии. Херсон российская армия атаковала девять раз – били по жилым кварталам города. В результате обстрелов повреждено медицинское учреждение и жилые дома. За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести", – сказано в сообщении.