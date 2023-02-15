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ВОЙНА В УКРАИНЕ

14 февраля Россия 38 раз обстреляла Херсонскую область, областной центр подвергся атакам девять раз – ОВА

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Россия ежедневно обстреливает Херсон и Херсонскую область
Россия ежедневно обстреливает Херсон и Херсонскую область
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупационные войска в течение суток 14 февраля 38 раз обстреляли Херсонскую область, два жителя региона получили ранения.

Об этом утром 15 февраля проинформировала Херсонская областная государственная военная администрация. 

"Российские захватчики 38 раз обстреляли Херсонскую область. Мирные населенные пункты страдали от атак из РСЗО, минометов и артиллерии. Херсон российская армия атаковала девять раз – били по жилым кварталам города. В результате обстрелов повреждено медицинское учреждение и жилые дома. За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести", – сказано в сообщении. 

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ранение, миномет
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