14 февраля Россия 38 раз обстреляла Херсонскую область, областной центр подвергся атакам девять раз – ОВА

Об этом утром 15 февраля проинформировала Херсонская областная государственная военная администрация.
"Российские захватчики 38 раз обстреляли Херсонскую область. Мирные населенные пункты страдали от атак из РСЗО, минометов и артиллерии. Херсон российская армия атаковала девять раз – били по жилым кварталам города. В результате обстрелов повреждено медицинское учреждение и жилые дома. За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести", – сказано в сообщении.
После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.