Оккупанты за сутки 52 раза обстреляли Херсонскую область. Россияне били по жилым кварталам, ранены три мирных жителя

"Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и беспилотников", – говорится в сообщении.

Освобожденный Херсон противник атаковал 21 раз. По данным ОВА, захватчики прицельно били по жилым кварталам города. Российские снаряды попали в причал, ботанический сад и дома херсонцев.

За прошедшие сутки в регионе в результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранения получили три мирных жителя.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.