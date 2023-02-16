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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 52 раза обстреляли Херсонскую область. Россияне били по жилым кварталам, ранены три мирных жителя

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Освобожденный Херсон противник атаковал 21 раз
Освобожденный Херсон противник атаковал 21 раз
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Херсонской области. Об этом 16 февраля в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и беспилотников", – говорится в сообщении.

Освобожденный Херсон противник атаковал 21 раз. По данным ОВА, захватчики прицельно били по жилым кварталам города. Российские снаряды попали в причал, ботанический сад и дома херсонцев.

За прошедшие сутки в регионе в результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранения получили три мирных жителя.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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