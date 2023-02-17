Россияне за сутки обстреляли районы 12 населенных пунктов Харьковской области, оккупанты использовали боевую авиацию – ОВА

В частности, под огонь противника попали Волчанск, Новомлинск, Двуречная, Купянск и Гряниковка.
"В Волчанске враг применял и боевую авиацию, и артиллерию. В Купянске обстрелами повреждены частные домовладения, гаражи и автомобиль. Произошли пожары", – написал Синегубов.
В поселке Великий Бурлук в результате обстрелов 44-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Глава ОВА также отметил, что накануне вечером оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.
"Зафиксированы прилеты в Основянском и Киевском районах города. Обошлось без пострадавших. От взрывной волны повреждены цеха одного из предприятий", – уточнил Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.