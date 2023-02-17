Россияне за сутки обстреляли районы 12 населенных пунктов Харьковской области, оккупанты использовали боевую авиацию – ОВА

По данным Синегубова, в поселке Великий Бурлук в результате обстрелов 44-летняя женщина получила ранения Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В частности, под огонь противника попали Волчанск, Новомлинск, Двуречная, Купянск и Гряниковка.

"В Волчанске враг применял и боевую авиацию, и артиллерию. В Купянске обстрелами повреждены частные домовладения, гаражи и автомобиль. Произошли пожары", – написал Синегубов.

В поселке Великий Бурлук в результате обстрелов 44-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Глава ОВА также отметил, что накануне вечером оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.

"Зафиксированы прилеты в Основянском и Киевском районах города. Обошлось без пострадавших. От взрывной волны повреждены цеха одного из предприятий", – уточнил Синегубов.