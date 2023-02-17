РФ обстреляла Харьков ракетами С-300, целью оккупантов была инфраструктура – ОВА

Синегубов: Под прицелом оккупантов в очередной раз объекты инфраструктуры Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов.

РФ атаковала Харьков около 23.00. Известно, что в городе прогремело несколько взрывов. Синегубов позже написал, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Под прицелом оккупантов в очередной раз объекты инфраструктуры", – добавил он.

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