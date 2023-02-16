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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ наносят удары по Харькову и области – ОВА

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Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях
Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Вечером 16 февраля российские оккупационные войска обстреливают Харьков и Харьковскую область. Об этом в Telegram сообщил глава областной государственной военной администрации Олег Синегубов.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", – призвал он. 

В регионе объявлена воздушная тревога, в областном центре произошло к данному моменту, по подсчетам "Суспільного", четыре взрыва. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в городе более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, Харьковская область, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, воздушная тревога
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